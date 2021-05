Sztojka: „Nehéz volt visszailleszkedni a társadalomba”

Telefonbeszélgetések meghallgatásával folytatódott az egykor Sztojka Iván névre hallgató férfi pere, melynek tárgya kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem és más bűncselekmények vizsgálata volt.

A bíróság a székesfehérvári Dózsa György utcai épületének dísztermében a férfi a bíróság előtt már nem korábbi nevén jelent meg, azóta ugyanis nevet változtatott. A vádirat szerint az elsőrendű vádlott egy korábbi ügyből kifolyólag (Marian Cozma gyilkosságával összefüggésben) hosszú évekig volt börtönben, és a szabadulását követően nem rendelkezett semmilyen, megélhetését biztosító rendszeres munkajövedelemmel, ezért a sértettet rávette a prostitúcióra és az ebből származó bevételt elvette. Emellett a vádlott napi rendszerességgel számonkérte telefonon a sértettet, hogy mikor mennyi pénzt szedett be, és kifejezetten ösztönözte a nőt, hogy többet keressen.

Az ilyen és ehhez hasonló telefonbeszélgetések felvételei­nek meghallgatására készült csütörtökön délelőtt a bíróság, ám mielőtt nekiálltak volna, a vádlott szólásra emelkedett.

Elmondása szerint egészen fiatal kora óta úgy élt, méghozzá felvállaltan, hogy több nővel is élettársi viszonyban volt, akár párhuzamosan, és eközben is voltak kalandjai, és arra kérte a bíróságot, hogy ezt vegye figyelembe, ahogy azt is, hogy nehéz volt a hosszú, tízéves börtönbüntetés után visszailleszkedni a társadalomba.

Hanganyagok is születtek a titkos megfigyelés során

A telefonbeszélgetésekről készült hanganyagok egy titkos megfigyelés során születtek. Több esetben az egyik élettárs gyermekének hangja is felcsendült, aki hiányolta a vádlottat és várta haza.

A telefonbeszélgetéseknek vannak írott formátumú változatai is. Ezekből is felolvastak többet tegnap, ám a tárgyalás ma, azaz pénteken folytatódik, ahogy a felolvasások is. Az ítélethozatal ideje még ismeretlen.