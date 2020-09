Sokkoló videó a mustgázmérgezésről…

Évente mintegy ötven mustgázmérgezés történik Magyarországon. A riasztások jelentős részében már nem lehet segíteni, mert nagyon gyorsan bekövetkezik az eszméletvesztés és a halál!

A mustgázmérgezés veszélyére most kisfilmben hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A videó bemutatja, hogy milyen gyorsan bajt okozhat a mustgáz. /A kisfilmben szereplő történet kitalált esemény./

A videó a katasztrófavédelem YouTube-csatornáján tekinthető meg:

Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel, amely zárt térben kiszorítja a levegőt és a padló szintjétől telíti a helyiséget. Ez az oxigénhiányos környezet szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül akár fulladásos halált okozhat. Éppen ezért fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű oda szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni. Alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy gyertyával ellenőrzi, van-e elég levegő a pincében. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem derékmagasság alatt, például egy lapáton tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe menni.

A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét!