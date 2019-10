Rendőrségi hírek megyénkből

Ittas járművezető Mezőkomáromban.

A járőrök Mezőkomáromban ellenőriztek 2019. október 18-án, éjfél után egy személygépkocsit és az azt vezető 29 éves helybéli lakost. Az igazoltatáskor a férfinál pozitív értéket jelzett az alkoholszonda, ezért a rendőrök a sofőrt további mintavételre előállították a rendőrségre, a vezetői engedélyét pedig a helyszínen elvették. A Székesfehérvári Rendőrkapitányságon járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás indult, írja a police.hu.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét a közúti közlekedési szabályok maradéktalan betartására! A szeszes italok és a bódító szerek használata már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat váltanak ki, amelyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. Fogyasztásuk hatására tompulnak a reflexek, növekszik az észlelési idő, így a baleseti kockázat is. Az ittas járművezető nemcsak önmaga, de mások életét is veszélyezteti.

