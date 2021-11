Rajtunk is sok múlhat, figyeljünk az időseinkre!

Sajnos a csalók számára kiemelt célpontnak számítanak az egyedül élő idősek, azonban nemcsak a szélhámosok miatt kell óva intenünk őket, a téli időszakban jobban figyeljünk rájuk.

Erre hívja fel a lakosság figyelmét a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság. A legalapvetőbb prevenciós tudnivalókról Kiss Dénes rendőr őrnaggyal, a kapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetőjével beszélgettünk.

A mi feladatunk

Mint azt vázolta, a körzeti megbízottak minden évben felmérik a területükön nehéz körülmények között vagy egyedül élő időseket, és kiemelt figyelmet fordítanak rájuk. Bármilyen felmerülő probléma esetén segítenek, adott esetben értesítik az illetékes szociális ellátó szervezetet a beteg, sérült vagy éppen krízishelyzetben lévő emberek érdekében. Azonban ezen szervezetek munkájához nélkülözhetetlen az állampolgárok segítsége is. Ugyanis egy jelzéssel már mi is nagyon sokat segíthetünk a baj megelőzésében, vagy éppen abban, hogy időben érkezzen a segítség. – Arra kérnénk a lakosokat, hogy a téli időszak beköszöntével az eddigieknél jobban figyeljenek a környezetükben élőkre, különösen az idős korosztály tagjaira. Látogassák őket, beszélgessenek velük gyakrabban. Családi házas övezetekben nézzék, hogy az idős szomszédnak van-e tüzelője, hideg időben füstöl-e a házuk kéménye, mert előfordulhat, hogy kihűlés miatt következik be tragédia. Ha problémát észlelnek, akkor bátran tegyenek bejelentést a 112-es hívószámon, jelezzék az illetékes önkormányzatnak, körzeti megbízottnak – hangsúlyozta Kiss Dénes, hozzátéve, hogy ők is csak akkor tudnak segíteni, amennyiben tudomásukra jut az eset.

Legyenek kételkedők!

Sajnos a segítségnyújtás teret ad a rossz szándékú embereknek is, a bűnözők hamar megtalálják azokat, akiket ki tudnak használni. A rendőrség kiemelten kezeli az időskorúak védelmét, számtalan előadást, tájékoztató fórumot szerveznek számukra. Tekintettel az idősek életkori sajátosságaikra, és arra, hogy a csalók újabb és újabb trükköket vetnek be, rendszeresen szükség van felhívni a figyelmet a veszélyre, és megelőző tanácsokkal szolgálni, hogy ne váljanak csalók áldozatává.

Soha ne engedjenek be idegeneket az otthonaikba!

Az egyik legfontosabb, hogy idegeneket semmiképpen se engedjenek be a lakásba! Ezt mindig szem előtt kell tartani. Ne higgyenek a különféle megtévesztő ürügyeknek, fogadják mindig kételkedve az idegen által vázolt történetet, és ellenőrizzék, akár úgy, hogy felhívják családtagjaikat, akár úgy, hogy ha valamilyen cég munkatársának adja ki magát a csaló, akkor utánakérdeznek telefonon az adott cégnél. Még ha csak egy pohár vizet is kér valaki, akkor is azt a bejárati ajtóhoz vigyék, ne engedjék be az otthonaikba. A különböző szolgáltatók soha nem hoznak készpénzt, és ha bármilyen karbantartást végeznek, arról előzetesen kiértesítik a lakókat. Ha a boltból hazafele menet felajánlja egy idegen, hogy segít cipekedni, akkor is legfeljebb csak a bejárati ajtóig fogadják el a kíséretet, a lakásba már ne engedjék be! Ha úgy érzik, bajba kerültek, vagy csak át akarták ejteni, akkor azonnal hívják a 112-es segélyhívót.

Már az olyan apróságnak tűnő dolog is sokat segíthet a megelőzésben, hogy a lépcsőházi névtáblákon csak a vezetéknevet tüntetik fel, ebből pedig nem tud a csaló arra következtetni, hogy egyedül élő idősről van-e szó.

Az a jelzés is sokat segít, ha a lépcsőházakban mászkáló, gyanús idegen személyt is jelezzük a rendőrségnek. Ugyanis a csalók jellemzően nem helyi személyek, és ha a lakossági jelzésre a rendőrség igazoltatni tudja őket, akkor meg lesznek az adataik, a látómezőbe kerülnek.