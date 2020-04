Nem múlik el nap tűzeset nélkül

A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett károk mértékétől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

Az enyhülő időjárás miatt elkezdődtek a kerti munkálatok. Ebben az időszakban jellemzően minden évben megemelkedik a szabadban keletkezett tüzek száma. Idén eddig már száznegyven alkalommal riasztották vegetációs tűz miatt a tűzoltókat Fejér megyében. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez a kora tavaszi időszak, hiszen ilyenkor a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tűz is gyorsan továbbterjedhet.

Szerdán Móron két utcában is kis területen száraz növényi hulladék égett, Székesfehérváron körülbelül száz négyzetméteren gyulladt meg az aljnövényzet az Orsovai utcában. Baracskán ugyancsak a száraz fű kapott lángra, és a tűz átterjedt egy néhány négyzetméteres, faszerkezetű tárolóra. Utóbbi helyszínen a váli önkormányzati és a martonávásri önkéntes tűzoltók fojtották el a lángokat.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:

Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés. Ha az önkormányzat engedélyezi a száraz növényi hulladék égetését, az alapvető tűzvédelmi szabályokat akkor is be kell tartani. A tüzet soha sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Kizárólag kiszáradt növényi hulladékot lehet égetni úgy, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen. Ezért csak akkora tüzet gyújtson, amekkorát a felügyelete alatt tud tartani. A tűz közelében ne legyen más éghető anyag és épület, például farakás, kerti bútor, tároló. Készítsen a közelbe megfelelő mennyiségű oltóanyagot (vödörben vizet, homokot, esetleg tűzoltókészüléket), valamint a tűz irányításához szükséges kéziszerszámot, például gereblyét, lapátot, vasvillát. Feltámadó szél esetén azonnal oltsa el a tüzet. Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés napját vagy napjait, valamint az időkeretet is. Más időpontban tüzet gyújtani tilos!

Külterületen a tarlóégetést és a vágott növények égetését a munkálatok előtt öt nappal írásban kell bejelenteni az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz.