Ne csak te láss, mások is lássanak!

Idén is folytatódik az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottságának közlekedésbiztonsági kampánya.

Ősszel a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a sofőrök nem az időjárási, a látási és az útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Ebben az időszakban a járművezetők egyik fontos felelőssége, hogy megfelelő műszaki állapotban levő gépjárművel vegyenek részt a közlekedésben. Ennek keretében szükséges a futómű, az akkumulátor, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése, a gumiabroncs szezonális cseréje, a jól működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folyadék, a páramentesítő használata, illetve a jégkaparó és a jégoldó spray beszerzése.

Emellett lényeges az is, hogy a közlekedés résztvevői kellő figyelmet fordítsanak arra, hogy ne csak lássanak, hanem látszanak is. Ennek érdekében az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottsága 2020. október 19-e és december 6-a között – immár nyolcadik alkalommal – hirdette meg a „Látni és látszani” közlekedésbiztonsági kampányt.

A program során arra ösztönzik a gépjárművezetőket, hogy éljenek a felkínált lehetőséggel, és vizsgáltassák át az autójuk világító- és fényjelző berendezéseit, gumiabroncsát, valamint ellenőriztessék a látásukat. Mindezt térítésmentesen megtehetik a kampányhoz csatlakozott szervizekben és optikákban, valamint egy tankolás időtartama alatt az OMV egyes benzinkútjain is.

A Látni és látszani kampányhoz tartozó – folyamatosan frissülő – információk a www.latnieslatszani.hu-n megtalálhatóak.