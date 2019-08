Miért NE önts vizet az égő olajra

A Katasztrófavédelem az instagram oldalán egy videót osztott meg, amelyben bemutatják, hogy milyen veszélyes a konyhában begyulladt olajat vízzel eloltani.

Önnel is előfordult már, hogy a tűzhelyre feltett olaj túlhevült? Ez akár oda is vezethet, hogy fellángol az olaj. Ilyenkor a legrosszabb, amit tehetünk, hogy vízzel megpróbáljuk eloltani a tüzet.

A katasztrófavédelem megmutatja a vízzel való oltás veszélyeit és azt is, hogyan lehet könnyen és egyszerűen megelőzni a nagyobb bajt.