Lakástűz és tűzmegelőzés a virtuális térben

Csak egy VR szemüveg és elénk tárul a helyszín, ahol mi magunk is már-már részesei lehetünk az eseményeknek. A virtuális valóság előnye, hogy például egy megelőzést szolgáló kisfilmet elég egyszer leforgatni, mégis minden egyes néző ugyanúgy részese lesz az élményeknek, mintha ő maga is a film szereplője lenne. A virtuális élmény ugyanis közelebb visz a filmen történő eseményekhez, a történéseket maga a néző is átélheti. A 21. századi technológiával néhány hónappal ezelőtt kezdett foglalkozni a főigazgatóság, mostanra pedig már a film vágása is befejeződött. A lakástüzek főbb kiváltó okai között szerepel a sütés-főzés, így az első, 360 fokos kamerával forgatott film egy család kálváriáját mutatja be, azt, miként gyulladt ki a többszintes társasház egyik emeleti lakásának konyhája, miután a tűzhelyen felejtett lábasban túlhevült az olaj. A virtuális térben játszódó kisfilmből az is kiderül, mi mindent tettek – szerencsére példamutató módon – az ott lakók saját és lakótársaik biztonsága érdekében.

Mostantól a különböző kiállításokon, iskolai előadásokon is lehet majd találkozni az Országos Tűzmegelőzési Bizottság megelőző célú, VR-szemüveggel megtekinthető kisfilmjével. Elsőként már a héten, az AGROmashEXPO-n.