A fatárolóban megszülte, majd megölte gyermekét – nem először tette meg!

A Fejér megyei nyomozók befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, amelyet egy sárkeresztúri nővel szemben folytattak kétrendbeli, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett miatt.

A 23 éves nő 2019. március 16-án reggel egy zichyújfalui családi ház fatárolóként szolgáló melléképületében megszülte, majd megölte, megfojtotta újszülött gyermekét. Ezt követően a nő átöltözött, és sárkeresztúri otthonába utazott.

A lakásán elfogott és előállított gyanúsítottal szemben a Fejér megyei nyomozók emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. Az elkövető kihallgatásán beismerő vallomást tett, és az eljárásban elismert egy korábbi, 2017-ben elkövetett gyilkosságot is, amellyel kapcsolatban előadta, hogy Érden világra hozta újszülött gyermekét, akit a szülést követően megfojtott, majd a testet elrejtette. Az eljárás során beszerzett ténybeli adatok a korábbi cselekmény elkövetését is alátámasztották. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a sárkeresztúri nővel szemben kétrendbeli, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett gyanúja miatt folytatott ügy vizsgálatát a napokban befejezték, és az iratokat a Fejér Megyei Főügyészségnek vádemelési javaslattal megküldték. – Tájékoztatott a police.hu.