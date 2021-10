Jogerősen elítélték a féltékenységből életveszélyt okozó férfit

A Győri Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása

A Győri Fellebbviteli Főügyészség másodfokú ügyészségként sikeresen indítványozta az elsőfokú ítélet helybenhagyását annak a vádlottnak a büntetőügyében, aki az élettársát féltékenységből rendszeresen bántalmazta.

A Fejér Megyei Főügyészség vádirata alapján eljáró Székesfehérvári Törvényszék elsőfokú ítélete szerint az erőszakos többszörös visszaesőként már elítélt vádlott (erőszakos többszörös visszaeső az olyan többszörös visszaeső, aki mindhárom alkalommal személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el, és e minősítését megelőzően már két alkalommal ezért végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték), éveken át bántalmazta féltékenységéből eredően az élettársát, akit aztán a legutolsó alkalommal ittas állapotban kézzel a fején és testszerte, szerszámnyéllel pedig a testén ütlegelt. A bántalmazás következtében a sértett léprepedést is szenvedett, ennek folytán életveszélyes állapotba is került, és a lépét el kellett távolítani.

A Székesfehérvári Törvényszék elsőfokú bíróságként a 2021. április 28-ai ítéletében a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt – mint erőszakos többszörös visszaesőt – 7 év fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte, és megállapította, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

A védelem elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett.

A másodfokú ügyészség szerint a tagadó vádlottal – akinek terhére esnek további súlyosító körülményként a sértett korábbi bántalmazásai, az ittas állapota és az eszköz használata is – szemben kiszabott szabadságvesztés és közügyektől eltiltás mind nemükben, mind mértékükben feltétlenül szükségesek és indokoltak, az ügyésznek – a vádlott beismerése és a tárgyalásról lemondása esetére szóló – 6 év fegyházbüntetés és 6 év közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabására tett ún. mértékes (és a vádlott által el nem fogadott) indítványához képest is.

A Győri Ítélőtábla másodfokú bíróságként az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, mert a középmértéknél két évvel kevesebb tartamban meghatározott 7 év szabadságvesztés arányos, szükséges és elégséges, alkalmas a büntetési célok megvalósítására, s mert az ítélet egyéb rendelkezései is törvényesek és helyesek.

A másodfokú ügyészség az indítványáról 2021. június 16. napján adott ki sajtóközleményt.