Ittas vezetés volt a gyanú huszonkét esetben

Utánanéztem, 2008 januárjában vezették be a zéró toleranciát az autósokkal, a sofőrökkel szemben, ám a mai napig gyakorta előfordul, hogy bejelez az alkoholszonda az igazoltatás során.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság arról számolt be legutóbb, hogy július 10-én és 11-én huszonkét ittas járművezetővel szemben intézkedtek a megyében a rendőrök, hét esetben közigazgatási eljárást kezdeményeztek, és tizenöt sofőrrel szemben büntetőeljárást indítottak.

Mint azt a közleményben részletezik, huszonkét esetben merült fel ittasság gyanúja az ellenőrzött járművezetőknél, közülük ketten anyagi káros, egy sofőr pedig személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet okozott.

Ez utóbbi autós július 11-én kora reggel Székesfehérvár irányából Zámoly felé közlekedett a 8123-as számú úton. Haladása során elveszítette uralmát járműve felett, és a víz­elvezető árokba hajtott, ahol a jármű kigyulladt, majd kiégett. A balesetben a 21 éves veszprémi sofőrön kívül a 20 éves ajkai utas is megsérült. A rendőrök a járművezetővel szemben alkoholszondát alkalmaztak, amely pozitív értéket mutatott, ezért elfogták és további mintavételre előállították. Vele szemben ittas járművezetés miatt büntetőeljárást indítottak, a baleset körülményeit pedig vizsgálják a székesfehérvári rendőrök.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ittasan tilos a volánhoz ülni. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság most is felhívja a járművezetők figyelmét a közúti közlekedési szabályok betartására! A szeszes italok és bódító szerek használata már kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat váltanak ki, amelyek nem teszik lehetővé a biztonságos járművezetést. Fogyasztásuk hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek, a baleseti kockázat kimagasló.

Aki ittasan vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, és nemcsak önmagát, mások életét is veszélyezteti!