Indul a VÉSZ 3 új lehetőséggel

Indul a VÉSZ 3 új lehetőségekkel

Indul a VÉSZ 3 új lehetőségekkelA megújult alkalmazásban menürendszere egyszerűsödött, a felhasználók a közlekedési balesetekről, tűzesetekről, rendkívüli helyzetekről és egyéb tűzoltói beavatkozásokról, valamint a meteorológiai szolgálat riasztásairól kaphatnak értesítést.A terület alapú beállításokat bővítettük, így a felhasználók akár a saját poziciójuk alapján is kaphatnak üzeneteket a veszélyhelyzetekről, függetlenül attól, hogy melyik beállítást használják készülékükön. Amennyiben arra szükség van, a felhasználó által beállított területet elhagyva is megkapja a veszélyhelyzeti értesítést. Újdonság a felolvasó funkció, amely az akadálymentesítés mellett a vezetés közbeni használatot is megkönnyíti. A gyengén látók az alkalmazást nagykontrasztos üzemmódban tudják használni. Az alkalmazás újított változata március 2-ától továbbra is ingyenesen letölthető Android, és iOS operációs rendszerű eszközökre egyaránt.Videó: RSOE és Dóka Imre tűzoltó őrnagy

Közzétette: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – 2020. február 26., szerda