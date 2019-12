Ha nem akar a mentőkkel ünnepelni, figyeljen

Karácsony a szeretet és a család legszentebb eseménye. Fontos azonban, hogy ilyenkor se feledkezzünk meg magunkról, ellenkező esetben könnyen végződhet a kórházban az ünnep.

Karácsony, a szeretet ünnepe

Ugye mindenkinek megvan az idilli kép, amikor a kandalló melletti karácsonyfa (tűzveszély!) mákos bejglivel és halászlével kevert illata lengi be a lakást. A gyerekek a fenyőfa alatt magukról megfeledkezve dobálják szét a csomagolópapírt (újabb tűzveszély!), az asztalnál ülő „felnőttek” pedig a mértéktartás legkisebb jele nélkül, mintha nem lenne holnap, hedonista módon, az önmérsékletet sutba dobva (azt már nem kéne megenni) adják át magukat az ízek birodalmának.

Vissza a valóságba

Őszintén remélem, hogy gyerekként vagy felnőttként, mindenkinek volt már része hasonlóban. A fent vázolt kép kétségtelenül tökéletes, ugyanakkor baleseti lehetőségekkel tarkított. Hogy ezek a lehetőségek ne valósuljanak meg, és ne kelljen a „kéklámpások” társaságában tölteni az ünnepet, Reszegi Imre, az Országos Mentő Szolgálat, Fejér megyei vezető mentőtisztje ad néhány tanácsot.

Szolgálunk és szolgálunk

Azt mind nagyon jól tudjuk, hogy a mentődolgozók a karácsonyi időszakban sem pihennek. Az azonban téves elképzelés, hogy karácsonykor nő meg a mentősök terhelése – állítja a szakember. Mint mondta, a mentők egész évben állandó és folyamatos nagy terhelésnek vannak kitéve. Csak karácsonykor vagy az ünnepek alatt jobban figyelünk erre is.

– Ha a Karácsonyról beszélünk akkor a leggyakoribb riasztások az érkezési szokások megváltozása miatt kialakult emésztőrendszeri bántalmakhoz kapcsolódnak. Hajlamosak vagyunk túlenni magunkat, illetve akiknek alapvetően küzdenek valamiféle betegséggel, például: cukorbetegséggel, epebetegséggel, náluk hatványozottan kell figyelniük erre. Az esetlegesen előforduló családi konfliktusok esetében a mentőszolgálat, csak a konfliktusokkal szembesül, megelőzni azokat nem tudja, feladatunk ebben az esetben a sérültek ellátása.

Szilveszterkor is

Ami a karácsonykor a „túlevés” az szilveszterkor a „túlivás” és a petárdázás. Annak érdekében, hogy a mentősök minden igényt kielégítve tudják ellátni feladataikat, megerősített létszámmal vannak jelen a nagy városokban – így Dunaújvárosban is.

– Fontos a mértékletesség az év minden szakában, de szilveszterkor különösen. Ami az alkoholfogyasztást illeti, kiskorúaknak szigorúan tilos, ahogy őket azzal kínálni is. Az ő ingerküszöbük sokkal alacsonyabb, az alkoholmérgezés tünetei sokkal hamarabb jelentkeznek, mint felnőtt társaiknál.

A különböző pirotechnikai eszközökre vonatkozó óvintézkedések betartása is lényeges. A petárdát illetve más törvényileg tiltott szerkezetet ne használjunk, hiszen ezek nemcsak hangosak, de életveszélyes sérüléseket is okozhatnak.

A fent leírtak, az előírások betartása, valamint a józan gondolkodás „szentháromsága” segíthet abban, hogy valóban ünnep legyen az ünnep.