Egymillióval rövidítették volna meg az idős nőt, elfogták őket

Tanulságos esetet göngyölített fel a Sárbogárdi Rend­őrkapitányság a közelmúltban. A sértett ezúttal is egy védtelen idős ember volt. Ezúttal pozitív a történet vége, de érdemes résen lenni a hasonlók elkerülése végett.

Íme a rendőrségi hír: A Sárbogárdi Rendőrkapitányság csalás bűntett kísérlet, valamint kifosztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a 66 éves S. Jakabné, valamint a 37 éves F. Melinda ellen. A nyomozás adatai alapján a két nő a 2019. december 20. és 2020. január 4. közötti időszakban valótlan indokkal próbáltak megtéveszteni egy 77 éves nyugdíjas asszonyt, akinek folyószámlájáról ezt követően 1 millió forintot kíséreltek meg felvenni, azonban a pénzintézet munkatársa a banki művelet teljesítését megtagadta, mivel gyanússá vált számára a tranzakció végrehajtásához szükséges eseti megbízást igazoló dokumentum. S. Jakabné ezt követően – F. Melinda megbízásából – eltulajdonította egyebek között a nyugdíjas asszony ékszereit, pénztárcáját és személyi okmányait. A rendőrök a két elkövetőt elfogásukat és előállításukat követően 2020. január 6-án – őrizetbe vételük mellett – gyanúsítottként hallgatták ki, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására, amit S. Jakabné esetében a bíróság 2020. január 7-én el is rendelt.

Az üggyel kapcsolatban megkérdeztük Budavári Árpád ezredest, rendőrségi főtanácsost, kapitányságvezetőt.

– Ez a bűncselekmény nem csupán azok számára tanulságos, akiket közvetlenül érint. Sértettje valóban egy idős, ápolásra szoruló nyugdíjas hölgy, akinek gyermeke távol él, ezért egy ügynökségen keresztül fogadott édesanyja mellé ápolót, akinek a feladata a sértett teljes ellátása volt. Ennek érdekében a sértett a lakásába is befogadta őt, hamar a bizalmába férkőzött. Néhány nap múlva egy iratot tett a sértett elé, amelynek tartalmáról megtévesztette az idős, rosszul látó asszonyt, aki – megbízva ápolójában – vonakodás nélkül írta alá azt, sőt két, szintén idős ismerősét is megkérte, hogy tanúként hitelesítsék az iratot. Az aláírt dokumentum valójában egy meghatalmazás volt, amellyel a sértett hozzájárult ahhoz, hogy bankszámlájáról ápolója pénzt utalhasson át.

A bank körültekintő hozzáállásán múlt, hogy a tranzakció meghiúsult, ügyintézőjük ugyanis felhívta a sértettet, hogy meggyőződjön arról, hogy valóban hozzájárulását adta-e a művelethez. A sértett később azt is észlelte, hogy lakásából eltűntek ékszerei, ezek értéke körülbelül 500 000 forint volt. A nyomozás során egy 37 éves dunaszentgyörgyi nő is látókörünkbe került, alaposan feltehető, hogy a 66 éves pécsi hajléktalan „ápolónővel” összejátszva követték el a bűncselekményeket. Kiderült az is, hogy korábban elkövetett hasonló jellegű bűncselekmény miatt már folyik ellenük büntetőeljárás. Mindkettejüket őrizetbe vettük, előterjesztésünkre a bíróság elrendelte letartóztatásukat. Az elkövetett cselekmények nem csupán a csalás gyanúját alapozzák meg, hanem – tekintettel arra, hogy idős, védekezésre képtelen sértettől tulajdonították el értékeit – kifosztás bűntettel is gyanúsítjuk őket.

– Vélhetően milyen mértékű ítéletre számíthatnak az elkövetők?

– A csalás büntetési tétele három, amíg a kifosztásé egytől öt évig terjedő szabadságvesztés.

– A hasonló esetek megelőzésére mit javasol a rendőrség a lakosságnak?

– Mindenki számára ismert, hogy az idős emberek a csalók gyakori célpontjai. Sokuk könnyen befolyásolható, kiszolgáltatott állapotuk miatt megtéveszthetőek. A róluk való gondoskodás a fiatalabb generációk feladata, azonban – amint ez ebből az esetből is látszik – ez sem nélkülözheti a mindenre kiterjedő körültekintést. Nem lehet feltétlen a bizalom, amikor arról van szó, hogy valakire rábízzuk idős hozzátartozóink napi gondozását. Egy magára valamit adó hiteles közvetítő cég készséggel ad referenciát a kiközvetítendő ápolóról. Győződjünk meg róla, hogy képesítése, hozzáállása alkalmassá teszi a feladatra, ha lehet, a személyes találkozást se kerüljük el, sőt később is fordítsunk gondot a rendszeres kapcsolat fenntartására.

Sokat segít, ha az idős személy közvetlen lakókörnyezetében van olyan személy, aki már rászolgált a bizalomra, és oda tud figyelni rá akkor is, ha a napi ápolási feladatokat nem ő végzi. Annak, aki bűnös szándékkal közeledik az idősek felé, zöld lámpát jelent, ha védtelennek bizonyul a kiszemelt áldozata. Ha viszont több oldalról is tapasztalja a figyelmet, nagyobb a lebukás kockázata, kisebb a valószínűsége annak, hogy tervét véghez tudja vinni.