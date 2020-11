Egy 20 éves simontornyai férfit fogtak el a rendőrök – videó

Szekszárdon ellenőriztek a járőrök 2020. november 18-án a délelőtti órákban egy gyalogost, aki zavartan viselkedett az intézkedés közben.

Az adatok ellenőrzése során kiderült, hogy a 20 éves simontornyai férfival szemben a Pécsi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja körözést rendelt el. A rendőrök előállították, majd őrizetbe vették a férfit, akit a szekszárdi nyomozók három ügyben is kihallgattak, többek között egy korábban elkövetett lopás vétség elkövetésével is meggyanúsították. Mintavételre is előállították a fiatalt, mert felmerült a gyanú arra vonatkozóan, hogy kábítószert vagy új pszichoaktív anyagot fogyasztott. A férfit kihallgatását és a mintavételt követően a büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.