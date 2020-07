Dunaújvárosban számos alkalommal loptak, rongáltak, a rendőrök elfogták őket

Hónapokon keresztül több lakásba, garázsba is betörtek, az ott fellelt és mozdítható értékes tárgyakat magukhoz véve távoztak, parkoló járművek szélvédőit törték be, vagy éppen felfeszítették az autókat.

A gyanú szerint a bűnözői csoport tagjai 2019 óta Dunaújváros jó néhány pontján követtek el bűncselekményeket, különböző helyekről loptak ékszereket, informatikai és műszaki termékeket, horgászfelszerelést, kerékpárt, parfümöket, készpénzt. Az elkövetők nyílászáró-felfeszítés, rongálás útján jutottak be az ingatlanokba, garázsokba. Volt példa arra is, hogy lakások, garázsok bejárati ajtóit felfeszítették, mégsem vittek el semmit, rongálással azonban több ezer forintos kárt okoztak a tulajdonosoknak. Előfordult, amikor egy üzlet kirakatát, máskor pedig több parkoló személygépkocsi szélvédőjét betörve jutottak be a kiszemelt helyre, majd a zsákmányt magukhoz vették, végül a közelben elhagyták azt.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai nagy erőkkel az elkövetők felkutatásába kezdtek. A nyomozás során a rendőrök számos tanút hallgattak ki, adatokat, bizonyítékokat gyűjtöttek, és beazonosították az elkövetőket. A bűncselekményekkel összefüggésben hozható két 19 éves dunaújvárosi lakost és 20 éves szintén helybéli társukat a nyomozók 2020. július 20-án elfogták. Otthonaikban kutatást tartottak, melynek során a bűncselekményekből zsákmányolt ékszerek, készpénz, egyéb értéktárgyak egy részét megtalálták és lefoglalták a nyomozók.

Z. Jánost, I. L. Norbertet és H. Milánt többrendbeli lopás bűntett, lopás vétség, lopás vétség kísérlete, valamint rongálás vétség elkövetésével gyanúsítja a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében fogadják meg a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlását:

A lakásbetörések döntő többségét a nyílászárók, ajtók, ablakok erőszakos kinyitásával követik el. Ezért fontos a lakások, lakóházak nyílászáróinak alapos átvizsgálása. A rossz minőségű ajtó és zár megkönnyíti a betörő dolgát. A mechanikai védelem mellett célszerű technikai eszközök alkalmazása is lakókörnyezetünk biztonságának megteremtése érdekében. A riasztóberendezések jelentős visszatartó erővel szolgálhatnak. A mozgásérzékelő világítás, nyitásérzékelők felszerelése, valamint a házőrző kutya tartása nagyban hozzájárul a megfelelő védelem eléréshez.

A nyílászárók átvizsgálását, cseréjét, a riasztóberendezés felszerelését mindenképpen ismerősökön keresztül megbízható, vagy hiteles forrás útján leellenőrizhető cégre, szakemberre bízzák!

Fordítsanak figyelmet lakóközösségükben élők biztonságára is! Amennyiben szokatlan eseményt, idegen személyek feltűnő mozgását észlelik, hívják fel a lakóközösség figyelmét, és szükség esetén tegyenek bejelentést bármelyik rendőri szervnél, rendőrnél, vagy hívják azonnal a 112-es segélyhívószámot.