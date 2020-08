Az enyingi férfi és a prostitúcióra kényszerített újvárosi lány esete

Még a múlt év végén hozta nyilvánosságra a rendőrség, hogy egy enyingi férfi három társával prostitúcióra kényszerített egy lányt, akitől bevételének jelentős részét elvette.

Az ORFK Kommunikációs Szolgálata 2019. november 18-án tette közzé az információt a police.hu-n: A Készenléti Rend­őrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) székesfehérvári osztálya bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett kerítés bűntett és kitartottság bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a 37 éves S. I. enyingi lakos ellen. A férfi a nyomozás adatai szerint 2019 márciusától nyár végéig prostitúcióra bírt rá egy dunaújvárosi lányt, akitől a bevételét részben vagy egészben elvette, életvitelét abból fedezte.

Kerítés és kitartottság

S. I. rendszeresen beszámoltatta a nőt a jövedelméről, amit vagy készpénzben vagy banki utalással kellett neki elküldenie. Ebben az általa beszervezett három bűntársa segítette, akik saját bankszámlájukról vették fel az oda utalt, prostitúcióval megkeresett pénzt, amit átadtak a 37 éves enyingi férfinak.

A rendőrök S. I. és társai elfogására 2019. november 13-án hajnalra bűnügyi akciót szerveztek, amelynek alkalmával valamennyiüket intézkedés alá vonták. Az otthonaikban megtartott kutatásokon a rendőrök a bűncselekménnyel kapcsolatba hozható tárgyi bizonyítási eszközöket foglaltak le. Az enyingi férfi elfogását követően előállították, és bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett kerítés és kitartottság megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették. A bíróság november 15-én elrendelte letartóztatását.

A KR NNI székesfehérvári nyomozói bűnszervezetben, üzletszerűen bűnsegédként elkövetett kerítés és kitartottság megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfi társait is, akik az eljárás során szabadlábon védekeznek.

Kizsákmányolás céljából

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hírportálján 2020. május 4-én újabb bejegyzéssel frissült a dosszié.

Az enyingi férfit a bűncselekmény körülményeinek vizsgálata után hallgatták ki ismételten gyanúsítottként, csak már más bűncselekmény miatt. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Székesfehérvári Osztályának nyomozói a férfi által elkövetett bűncselekmény körülményeit vizsgálva a tényállási elemek tisztázásakor újabb adatokat állapítottak meg.

Emberkereskedelem

Ezek alapján 2020. május 4-én kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki S. I.-t, majd előterjesztést tettek letartóztatásának meghosszabbítására. Az esettel kapcsolatban 2020. július 16-án a police.hu-n új információ jelent meg, a tárgyszerűség miatt megismételve néhány korábban már közölt információt.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda székesfehérvári osztálya bűnszervezetben, kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem és kitartottság bűntett megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a 37 éves S. I. enyingi lakos ellen. A férfi a nyomozás adatai szerint 2019 márciusától nyár végéig prostitúcióra bírt rá egy dunaújvárosi lányt, akitől a bevételét részben vagy egészben elvette, életvitelét abból fedezte.

Bűnszervezetben

2020 májusában a nyomozás során felmerült újabb információk alapján a büntetőeljárást kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem és kitartottság bűntette miatt folytatták S. I. ellen.

A KR NNI székesfehérvári osztálya a nyomozást befejezte, és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldte meg a Fejér Megyei Főügyészségnek.

Csak a neve változott

Július 29-én S. I. – és társai – ellen benyújtották a főügyészségre a vád­iratot. S. I. nem más, mint a Marian Cozma megöléséért korábban 13 évre ítélt Sztojka Iván.

A férfi, miután büntetését jó magaviselete miatt harmadolták, 2018 nyarán a közvélemény felháborodása mellett került szabadlábra. Ezt követően, mint a 24.hu megírta, nevet változtatott. Életmódot azonban nem, így Sztojkát, pontosabban S. Istvánt 2019 novemberében bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett kerítés és kitartottság miatt vették őrizetbe újból…

Az elkészült ügyészségi vád­irat szerint a négytagú bűnszervezet tagjainak a közeljövőben kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt kell bíróság elé állniuk Székesfehérváron.

A főügyészség vádiratában a bűnszervezet különös visszaeső vezetőjével szemben fegyházbüntetés, további tagjaival szemben börtönbüntetés kiszabását kérte, a bűnös vagyon elvonását, valamint az irányító letartóztatásának fenntartását indítványozta.

Nyolc évet kért a vád

Újságírói kérdésre Jászberényiné Király Teodóra, a Fe­jér Megyei Főügyészség szóvivője megerősítette az üggyel kapcsolatban az általa a 24.hu-nak korábban elmondottakat. Vagyis, hogy a bűnszervezetet irányító vádlottra nyolc, a bankszámlákat nyitó két társára 1 év 8 hónapot, a negyedik vádlottra pedig egy év börtönt kértek arra az esetre, ha már az előkészületi ülésen beismerik a bűnösségüket, és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról.

A főügyészség emellett arról is rendelkezett, hogy szüntessék meg az érintett vádlott Cozma-ügyben lévő feltételes szabadságra helyezését. Ez azt is jelentheti, hogy ha S. I.-t (Sztojkát) végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, akkor a feltételesen elengedett 4 év 5 hónapot is börtönben kell töltenie.