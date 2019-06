A tetthely közelében találták meg a részeg betörőt

Betört egy sörözőbe, és alkoholt lopott egy férfi Szalkszentmártonban a napokban. Nem jutott messzire a két üveggel, egy közeli buszmegállóban gyorsan meg is itta.

Szalkszentmárton egyik sörözőjébe tört be egy ismeretlen elkövető május 31-én este. A tolvaj két üveg alkoholt vitt el, amiket el is fogyasztott. Másnap reggel – a bejelentést követően – a helyszíni intézkedés során a vendéglátóhelytől körülbelül 40 méterre egy buszmegállóban megtalálták a rendőrök a feltételezett elkövetőt. A férfi ittas állapotában aludt, és mellette egy üres üveg volt. A másik palackot – majdnem üres állapotban – a söröző hátsó bejáratánál találták meg – számolt be az esetről a police.hu.

A 47 éves férfival szemben lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság.

A rendőrök a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat átadják az illetékes ügyészségnek.