A szüret veszélye a mustgázmérgezés

A köznyelvben mustgáznak nevezett anyag tulajdonképpen egyszerű szén-dioxid, amely a szőlő levének erjedése, vagyis cukortartalmának alkohollá alakulása során keletkezik. A szén-dioxid színtelen, szagtalan, a levegőnél másfélszer nehezebb gáz, amely zárt térben kiszorítja a levegőt és a padló szintjétől telíti a helyiséget. A mustgáz a levegőt kiszorítva oxigénhiányos környezetet hoz létre, amely szédülést, álmosságot, eszméletvesztést, végül akár fulladásos halált okozhat.

Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Éppen ezért fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű oda szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni. Alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy gyertyával ellenőrzi, van-e elég oxigén a pincében. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem derékmagasság alatt, például egy lapáton tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe menni.

A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét!