A férfi késsel végzett mind a két áldozatával

Egy fiatal hajléktalan férfi végzett két társával Szegeden szerdán este. A kettős gyilkosság az újszegedi Kertész utca melletti kiserdőben történt, egyelőre nem tudni miért. A támadó mindkét embert halálra szurkálta egy konyhakéssel.

Egy rokkantnyugdíjas hajléktalan férfi lehet az egyik áldozata a szerdai szegedi kettős gyilkosságnak – tudta meg a Délmagyarország. Az em­ber­ölés valamikor késő délután történhetett az újszegedi Kertész utca melletti kis­erdőben.

Lapunknak a közeli focipályán dolgozó férfi elmondta, hogy a rokkantnyugdíjas ember már évek óta élt az erdőben kialakított bódéban. Ők korábban sokszor segítettek neki, ételt és kávét is kapott tőlük. Azonban – ahogy a férfi fogalmazott – később elszemtelenedett, és már pénzt és italt is kért tőlük. Ekkor mondták neki, hogy ne keresse őket többet.

Kiderült az is, hogy a hajléktalannál rendszeresen fordultak meg idegenek, akik sokszor az éjszakát is nála töltötték, de komolyabb probléma mostanáig nem volt velük.

Hogy végül szerdán este mi történhetett, azt egyelőre nem tudni. Annyi biztos, hogy a szegedi rendőrök este nyolc óra után igazoltattak egy 31 éves férfit a kijárási tilalom megszegése miatt. Az azonnal feltűnt nekik, hogy zavartan viselkedik, és véres a ruhája. Amikor megkérdezték tőle, hogy mi történt, elmondta, hogy nem sokkal korábban megölte két ismerősét. Azt is megmondta, hogy hol történt a kettős gyilkosság. A rendőrök ekkor mentek a kiserdőbe, ahol megtalálták a két holttestet. A támadó késsel végzett velük, mindkettőt halálra szurkálta.

A nyomozók a 31 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. Ellene több ember sérelmére elkövetett emberölés miatt indult eljárás a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányságon.

Legutóbb novemberben történt gyilkosság Szegeden. Akkor egy 38 éves férfi ölte meg a várandós feleségét. Azt a férfit nem sokkal a gyilkosság után elkapták a rendőrök.