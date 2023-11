A ingatlan egyedi kialakításának köszönhetően, elképesztő panorámát élvezhetünk mindkét szintről. Egyik oldalról a tó, másik oldalon a hegyoldal látványa tárul elénk. A ház két generáció részére is tökéletes. Személyzetet is tartana? Nem gond, nekik is külön lakrész áll rendelkezésre önálló konyhával és fürdővel, a fitness terem mellett. És ha mindez nem győzte meg, higyje el a bárpultra mindenképp érdemes vetni legalább egy pillantást!

“Sukoró és Velence határán különleges házat kínálunk megvételre! A ház 1996-ban épült olyan tájolással, hogy a képen látható panorámát élvezhetjük a ház 2 szintjéről. Egyik oldalról a csodás Velencei tó, a másik oldalon a gyönyörű színekben pompázó hegyoldal látható. A ház beosztását tekintve van 2 teljes lakószint, + egy tetőtér beépítés, mely önálló lakásként is tud működni, valamint van egy szuterénrész, ahol a szépen kialakított bárpult található. Minden szinten a ház hosszanti irányában került kialakításra egy-egy nappali, melyből nyílnak a többi helyiségek.

A szuterén részben került kialakításra egy fittnes terem, és egy személyzet számára alkalmas külön lakrész önálló konyhával és fürdővel.

A földszinten padlófűtés van, a többi helyen radiátor hőleadók vannak. A ház kívülről is szigetelt és belülről is. Két utcára van megnyitva a telek.[...]”

