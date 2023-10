Ingatlanbazár 1 órája

Első ránézésre biztosan nem találja ki ennek az ingatlannak a típusát!

Nekünk is kétszer meg kellett nézzük a fotókat, hogy megbizonyosodjunk róla, nem elírás, tényleg egy mobilházról van szó. A 60 négyzetméteres ingatlan állandó lakhatásra is alkalmas, emellett egy elképesztően hangulatos teraszról bámulhatjuk a kertünket. Ha mindez még mindig nem keltette fel a figyelmét, eláruljuk, hogy ide egyetlen bőrönddel is érkezhet, ugyanis a teljes berendezést is megkapja a leendő tulajdonos.

"Fehérvárcsurgón a víztározó közelében eladó egy 2021-ben telepített mobilház. Az ingatlan állandó lakhatásra kiválóan alkalmas. A 60 nm alapterületű házhoz egy 60 nm-es fedett, nagyon hangulatos terasz tartozik. A telek mérete: 1134 nm, rendezett, körbekerített, elektromos kapuval ellátott. A telken található egy dupla mobilgarázs, mely nem tartalmazza a vételár részét. Az ingatlanban a víz és a villany lett bekötve, csatorna nincsen, gáz a telken belül megtalálható.Két szoba, egy amerikai- konyhás nappali étkezővel, egy fürdőszoba, wc található az ingatlanban.A fűtés elektromos, az amerikai konyhás nappaliban pedig egy klíma gondoskodik a hűtésről.Teljesen berendezéssel együtt eladó! Ide csak a személyes dolgait kell hoznia.A szomszéd telkek rendezettek, állandó lakókkal. Bővebb információért kérem keressen! [...]"

