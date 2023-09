“Eladó a Velencei-tó partjához közel fekvő, kétszintes, újépítésű, 9 hálószobás családi ház, ami egy zárt és védett területen helyezkedik el, aminek egy 2000 m2-es privát strandja van. Az épület 2022 júniusi átadású és 300 m2 hasznos területtel rendelkezik és tartozik hozzá 1040 m2 kert is. A 150 m2-es teraszon egy 10x3 méter hosszúságú, fedett medence található. Minden szoba be van rendezve és a legtöbb hálószobához tartozik egy saját fürdő. Az épület saját részre épült, így a kivitelezés magas minőséget biztosít a lakóknak.

Fotók: ingatlanbazár

Földszinten foglal helyet a konyha, ami egybe van nyitva a nappalival, ezen felül 4 hálószoba 4 fürdőszobával, egy előszoba és egy háztartási tároló. A nappali nagy belmagassága és a kimagasló fényviszonyok rendkívül otthonossá teszik a teret. Sajátos kivitelezés és egyedi dizájnelemek tarkítják az épület belsejét. Az emeleten 5 hálószoba van és 4 fürdő, az egyik szobához egy erkély is tartozik. Kis ráfordítással akár panzió kialakítása is megvalósítható. A ház fűtését levegős hőszivattyús rendszer biztosítja. A vételáron felül, lehetőség van egyéni igények kérésére is a kivitelező felé. Parkolásra az udvarban van lehetőség, emellett elektromos autó töltése is megoldható. [...]”

