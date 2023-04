„Fantasztikus lehetőség, akár a borászatot kedvelőknek, akár családnak, akik gazdálkodásban gondolkodnak! Etyeken, a híres Pincesoron, 160 éves, igazi, eredeti, 1862-ben kézzel készített présberendezéssel, 60 nm présház eladó. Az ingatlan belmagassága 6 méter, a földszint és a beépítésre váró padlástér / ami szintén 60 nm, vagyis már 120 nm hasznos alapterület varázsolható belőle / között, félemeleten 6 nm lakószoba található. Vezetékes víz, áram az ingatlanban, gáz az utcában, csatorna emésztővel megoldott.

Fotók: Ingatlanbazár

A présház alatt 28 méter hosszú, 56 nm borospince húzódik, teljes felszereléssel-boroshordók, tartályok és minden, ami a továbbiakban a gazdálkodást segíti, rendelkezésre áll. Bár az ingatlan maga felújítandó, de pályázati lehetőség van. Tavalyi évben a tulajdonosnak XXXXXXXX forintot ajánlott a helyi Önkormányzat felújításra, ez most is igénybe vehető, vagyis az új tulajdonosnak nagy segítség lesz. Az 1764 nm telken a gyönyörű, szabályos szőlősorok közt megbújik egy faházikó is, ami szintén felújítást igényel. Csodás környezet, panoráma, kellemes vidék. Szomszédok barátságosak, segítőkészek, többnyire állandó lakosok. [...]”

