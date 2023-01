“ELADÓ LUXUS CSALÁDI HÁZ VELENCE CSENDES, ZÁRT LAKÓPARKJÁBAN!

A LAKÓPARK SAJÁT STRANDJA MINDÖSSZE PÁR MÉTERRE! [...]

Alapadatok

- Az ingatlan csendes, nyugodt, ZÁRHATÓ lakóparkban található és önálló helyrajzi számmal rendelkezik!

- TEHERMENTES, 1/1 tulajdonban áll

- A használatba vételi engedély dátuma: 2022. június

- Szerkezete: Tégla

- Nettó alapterület: 300 m2

- A telek mérete: 1100 m2

- A terasz mérete: 150 m2

- A fűtést és a meleg vizet HŐSZIVATTYÚS HŰTÉS-FŰTÉS biztosítja 11 egységgel, így a rezsi költség rendkívül alacsony!

- Gáz nincs bevezetve

- Az ingatlant a tulajdonos saját részre építtette, így a megvalósítás, kivitelezés a legjobb anyagokból valósult meg!

- Bővebb műszaki leírást kérésre biztosítok.

Fotók: ingatlanbazár

Extrák

- GÉPESÍTETT, FEDETT KÜLTÉRI MEDENCE (10x3x1,20 méter ami fokozatosan mélyül)

- 9 hálószoba, 8 fürdőszoba (A földszinten: 4 hálószoba, 4 fürdőkádas fürdőszoba; Az emeleten: 5 hálószoba, 4 zuhanyozós fürdőszoba)

- Az udvarban 5 gépkocsi beállásra van lehetőség, ELEKTROMOS AUTÓ TÖLTÉSSEL (nem gyorstöltő)

- Külön tároló helyiség, elektromos kapu, riasztó emeli az ingatlan minőségét.

- A kert rendezett, és a teljes területére AUTOMATIKUS, TÁVVEZÉRELT ÖNTÖZŐ RENDSZER került beépítésre! [...]

Részletek

A megrendelői igény egy földszint és beépített tetőteres kialakítású ház tervezése volt. A ház külső megjelenését tekintve az egyszerűség, a letisztultság volt a cél. Az tető hajlásszöge 45 fok. Az épület elülsőrészének tetőgerince párhuzamos az utca vonalával, hátsó része merőleges az utcára. Az épület mellett balra a terasz nyúlik ki, ahol a medence is található. A homlokzati játék elegáns megjelenést biztosít az épület egészének. A ház formai kialakítása egyszerű, költséghatékony és energetikai szempontból is ideális. A homlokzat egy része travertin mészkő burkolatot kap, amely elegáns megjelenést biztosít az épületnek. A többi felület törtfehér színű vakolattal kerül kialakításra, a lábazat markáns elkülönítése nélkül. A terep lejtésébe való bevágások megtámasztását a terven jelölt támfalakkal oldották meg. A házat az oldal homlokzaton védetten elhelyezkedő bejárati ajtón megközelítve a zárt előtérbe jutunk. Az előtérből a lakás terébe lépve a nappali-étkező-konyha helyezkedik el, ami két részre bontja az épületet. Bal oldalon található a főháló, amihez külön gardrób és fürdő is tartozik. Jobbra indulva pedig további 3 (egész) szobát találunk. Külön megrendelői kérés volt, hogy minden szobához tartozzon saját fürdőszoba. Az emeleten további 4 hálószoba található. Itt két szobának saját, két szobának pedig közös fürdőszoba került kialakításra. A galéria feletti folyosón elhaladva további egy különálló hálót találunk saját fürdőszobával. A konyha felett kialakuló lapostetős rész extenzív zöldtetőként kerül kialakításra. A földszinti nagyméretű teraszon egy úszómedence is kialakításra kerül.”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!