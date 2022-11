“Tó közeli otthont keres a családjának? Akkor Önökre vár ez a csodálatos, 128 négyzetméteres, eladó családi ház Velence Ófalu közelében. A ház két szintes. Az előszobából vezet az impozáns lépcső a fenti szobákhoz. Szinte felsorolni is nehéz, mi minden van benne. Hatalmas nappali, 4 hálószoba, konyha, étkező, 2 fürdőszoba, háztartási helyiség és egy 40 négyzetméteres fedett terasz.





Nagy családnak több gyerekkel, vagy akár két generáció együttélésére is alkalmas. De nyaralónak is ideális. Minden szinte új, hiszen a felújítási munkálatok 2021-ben fejeződtek be. Ennek megfelelően korszerű kondenzációs kazánnal történik a fűtés és a melegvíz előállítása. Rendelkezésre áll még egy elektromos kazán is, melynek energiaigényét a tetőn elhelyezett napelemek is képesek megtermelni. A nappali és a szobák hűtéséről pedig 4 klíma is gondoskodik. Az igényes anyagok használatát még lehetne sorolni, de inkább érdemes közelebbről is megnézni és a saját szemükkel meggyőződni róla.

Fotók: ingatlanbazár





A ház, egy viszonylag nagy, gyönyörűen parkosított, 1214 négyzetméteres telken fekszik, ami kellően zárt az udvaron levő növényzetnek köszönhetően. Locsolása saját fúrt kútról történik. Ideális szabadidős tevékenységre, vagy hogy kerti partikat rendezzenek rajta és hogy a család kedvencei kedvükre szaladgálhassanak benne. A teraszon ideális helye van egy jakuzzinak, ahonnan a csodás kertben lehetne gyönyörködni. De akár még egy medence is elfér a ház mellett. Elhelyezkedés szempontjából szinte ideális. A tó pár perc sétával megközelíthető. Távolsági buszmegálló és üzletek is sétatávolságra. Az autópályalejáró pár percre. Ingázáshoz tökéletes elhelyezkedés. Ezért sokan választják állandó lakhelyül ezt a tóparti várost. A fővárosi nyüzsgés után jólesik a pihenés egy nyugodt vidéki családi házban.[...]

