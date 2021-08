Perzselő hőség uralta a nyár első két hónapját, de vajon mi vár ránk augusztusban?

Az idei nyár legnagyobb része a melegről, sőt leginkább a hőségről szólt. Június hónap elején még a fűtőtestek is mentek a fázósabbaknál, de 1-2 hét múlva már a klímák is bekapcsolásra kerültek a meleget kevésbé bíróknál. Onnantól kezdődően hőhullám hőhullám hátán érkezett ide a Kárpát-medencébe, illetve Európa déli, középső és keleti részére – kezdi meg sorait Bán Balázs amatőr meteorológus, amikor az idei nyár időjárásáról és az augusztusról kérdezzük.

Nem volt hiány a másodfokú és a harmadfokú riasztásokban eddig

– Július végéig már több olyan időszak volt, amikor a napokig tartó magas napi középhőmérsékletek okán másodfokú narancs, illetve harmadfokú, vörös figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ezek a hőhullámok ráadásul az idei nyáron nem csak hosszukról, hiszen volt olyan, amikor egy hétig is kitartott a hőség, hanem kiemelkedően magas hőmérsékleteikről is emlékezetesek maradnak. Az ország legnagyobb részén 35-40 fokos maximumok voltak akár napokig is.

Az idei nyár a valaha volt legforróbbak közé tartozik

– Az elmúlt 3 év nyarán is voltak hőségperiódusok, de azok csúcshőmérsékletei inkább a 35-37 fokos tartományban maradtak. Idén azonban simán bemelegszik felettünk a levegő, bármelyik kánikulai időszakunk során játszi könnyedséggel, ennél magasabb hőmérsékleti tartományba. Székesfehérváron már több napon is elértük a 37 fokot, illetve az eddigi csúcsnak mondható 38 fokot is. Az ország délkeleti szegletében voltak jellemzőek a 40 fok körüli értékek.Természetesen az idei nyár a valaha volt legforróbbak közé tartozik. Az első két hónap középhőmérséklete az elmúlt több mint száz év dobogós legmagasabb értéke.

Időjárási anomáliák, azaz szárazság kontra nagy mennyiségű csapadék

– És ha mindez még nem lenne elég, a már-már pokoli hőség mellé még egészen július közepéig extra szárazság is társult. A sokévi tapasztalatok alapján a június a legcsapadékosabb hónap hazánkban. Székesfehérvár térségében közel 70 mm a havi csapadék átlag. Az idei évben ennek 10-20 százaléka hullott csupán. Ez a szinte példa nélküli szárazság egészen július közepéig eltartott. Azóta azonban ismételten megnyíltak az ég csatornái, és 2 hét alatt 100 mm-t meghaladó csapadék zúdult a megyeszékhelyre és térségére. Mindezen időjárási anomáliákat az okozta, hogy Közép-Európa fölött erős, tartós magasnyomású zóna, úgynevezett anticiklon alakult ki, amelynek áramlási rendszerében Afrika felől érkezett az igen száraz, forró levegő.

Mire számítsunk a nyár utolsó hónapjában?

– Augusztus hónapban egyelőre az ilyen nagy melegeket nem kedvelők számára jó hírekkel szolgálhatunk. A középtávú időjárási előrejelző modellek ugyanis azt mutatják, hogy a hónap első felében nem térnek vissza az extrém hőségek. Amolyan elviselhető, de többnyire nyárias idő várható. Lesz részünk bőven napsütésben, de nem a perzselő változatból. Időnként csapadék is érkezik és kellemesen felfrissülnek az éjszakák. Azért a strandolásról sem kell lemondani, mert a napsütéses napokon 30 fok közeli hőmérsékletek lesznek, de egy kicsit frissebb vízhőmérséklettel kell számolni. A jelenlegi számítások alapján így talán augusztus nem folytatja az első két nyári hónap szinte elviselhetetlen hőhullámait, azonban nincs kizárva, hogy az utolsó nyári hónapunk második felében beüzemelésre kerülhetnek még a klímák és a ventilátorok.