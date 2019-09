Narancssárga figyelmeztetést adott ki a megyénkre az OMSZ!

Hétfőn

többnyire erősen felhős lesz az ég, többfelé kell záporra, néhol heves zivatarra is számítani. A hajnali órákban főként nyugaton, majd délelőtt a Dunántúl északi és keleti részében akár egy zivatar rendszer is kialakulhat. Délutántól csökken a felhőzet. A maximum hőmérsékletek 19-21 fok körül alakulnak, a minimum hőmérsékletek pedig 13-15 fok körül.

Az északi, északnyugati szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése a hétfői napra Fejér megye Jel Fok Esemény Leírás Zivatar Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! Felhőszakadás Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat. Tolna megye Jel Fok Esemény Leírás Zivatar Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Felhőszakadás Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. Bács-Kiskun megye Jel Fok Esemény Leírás Zivatar Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! Felhőszakadás Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Kedd

hajnalban többfelé köd képződhet. A ködfoltok feloszlását követően napos, gyengén felhős idő várható. A keleti, délkeleti szél megélénkülhet. A maximum hőmérséklet 22-24, a minimum értékek pedig 9-11 fok között alakulnak.

Szerdán

napos, gomolyfelhős idő lesz, de délután megvastagszik a felhőzet nyugat felől és elszórtan már zápor kialakulhat. A szél mérséklet lesz.

A maximum hőmérséklet 23-25, a minimum értékek pedig 11-13 fok között alakulnak.

Csütörtökön

nyugat felől csökkeni kezd a felhőzet, délelőtt elszórtan még zápor előfordulhat. Az északnyugati szél időnként élénk lehet.

A maximum hőmérséklet 24-26, a minimum értékek pedig 13-15 fok között alakulnak.

Pénteken

eleinte ködfoltok lehetnek, majd napos, gomolyfelhős, szép idő lesz. A szél mérséklet lesz. A maximum hőmérséklet 25-27, a minimum értékek pedig 15-17 fok között alakulnak.

A hétvégén

előre láthatólag főként szombaton lehetnek záporok, és több felhő is. Vasárnap viharos északnyugati széllel több fokos lehűlés érkezhet, de naposabb, szárazabb idő is várható.

Az előrejelzést a Közép-Dunántúl időjárása készítette.