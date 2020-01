Milyen volt Dunaújváros időjárása 2019-ben és mi várható idén?

Farkas Mikulással, Dunaújváros hobbi meteorológusával beszélgettünk az elmúlt év időjárásáról.

– Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a 2019-es év volt a legmelegebb év 1901 óta Magyarországon.

– Az évszakhoz képest szinte minden hónapban melegebb volt az átlagosnál. Ha havi bontásban nézzük, látható a mért értékeken.

A január

a szokásosnál hidegebben indult, de az átlagosnál kevesebb csapadékban volt részünk. A fagyos januárnak köszönhetően többször volt havazás, és így hótakaró is ki tudott alakulni, és a legnagyobb hóréteg 12 cm volt 9-én. A legmelegebbet 17-én mérhettük, amikor 12,5 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Februárban

az átlagosnál sokkal melegebben alakult. Az enyhe idő mellé nagyon gyér volt a csapadékhullás is. Egész hónap alatt 19,8 mm eső esett, amiben egy két alkalommal lehetett csak látni hópelyheket. Az egész hónapban nem alakult ki hótakaró. Ami igencsak érdekes, hogy 28-án a legmagasabb hőmérséklet egészen 20,3 fokig emelkedett!

– Milyen volt a tavasz?

Március

is szokatlanul melegre sikeredett, de emellett nagyon kevés csapadék volt. A hónapban 5,6 mm esőben volt részünk, ami miatt a hónap vége felé már több helyen aszály is kialakult. Igazán kiugróan magas hőmérséklet ebben a hónapban nem volt, inkább egyenletesen volt a szokásosnál sokkal melegebb.

Április

nem is meglepő már, hiszen ez a hónap is melegebbre sikerült az átlagosnál, szerencsére már sokkal több csapadékban volt részünk. Itt a 43 mm havi csapadék valamelyest javított az aszályon.A legmagasabb hőmérséklet 26-án 28,4 fok volt.

Május

volt az egyetlen egy hónap az évben, ami az átlagnál hidegebben alakult. Sorra jöttek-mentek a frontok, és gyakran esett jelentős mennyiségű eső, ami nagyon kellett a termőföldnek. Ebben a hónapban 109,6 mm csapadék volt. Május hűvösebb volt áprilisnál. Ebben a hónapban 26-án mérhettük a legmelegebbet, amikor 26,6 fokig emelkedett a hőmérséklet.

– Úgy emlékszem a nyári hónapokban kánikulai meleg volt.

Június

rendkívül szárazan, és melegen indult, de 22-én egy felhőszakadás véget vetett ennek a szárazságnak. Ekkor 1 óra alatt 41,6 mm csapadék hullott Dunaújvárosra, ami néhol kisebb villámárvizeket okozott. A hónap vége felé a kerekített forró nap is meg volt. 27-én 34,6 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Július

közepéig viszonylag felfrissülhettünk a 25-30 fok közötti hőmérsékletben, de ezután egy tartósabb hőhullámot tapasztalhattunk. A csapadékmennyiség megfelelt az átlagosnak. A legforróbb napunk az 1-je volt, amikor 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet. A gyakran igen párás levegő miatt bizony többször 40 fok feletti hőérzetben volt részünk. A legmagasabb minimumhőmérséklet 23,3 fok volt 26-án. Még a hajnali órákban sem volt felfrissülés.

Augusztus

is forró és kimerítő volt sok ember számára. Összesen 17-szer alakult a hőmérséklet 30 fok felett. Ebben a hónapban átlag alatti volt a csapadékhozam. A legforróbb nap 12-e volt, amikor 35,9 fokig emelkedett a hőmérséklet.

– Hozott változást az ősz?

Szeptember

hónap is tartogatott még 2 hőségnapot, amiből 1-én 32,8 fokos csúcshőmérséklet született. Szokásosnál jóval melegebben alakult ez a hónap, és csapadék viszont kevesebb volt a sok éves átlagnál.

Október

melegrekordokat sorra döntögető hónap volt, amikor főleg 20-ától túl erősre sikeredett a vénasszonyok nyara. 22-én volt a legmelegebb a hónapban a maga 27,3 fokos hőmérsékletével. Csapadékmennyiség az átlagnál jóval kevesebb volt. Mindössze 20,4 mm tudott hullani. A hónap legvégére megérkezett a jelentős lehűlés.

Novemberben

az átlagosnál jóval csapadékosabb idő volt, összesen 97,8 mm esett, de az enyheség az továbbra is fent maradt. Léghőmérsékleti fagy a hónapban még mindig nem tudott kialakulni, 5-én 18,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, miközben igen jelentős csapadék hullott, de 23-án már 1,4 fokig csökkent a hőmérséklet.

– Eljött a tél első, az év utolsó hónapja, amire talán még emlékszünk, de nem árt felfrissíteni az emlékezetünket.

December

elején megmutatta kis mértékben a tél az igazi arcát, és egy jelentős mennyiségű eső után 1-2 óra erejéig átváltott havazásba, de csak pár folt maradt meg belőle átmenetileg. Ez a hónap is hozott kiemelkedően magas hőmérsékletet, amikor 17-én 17,1 fokig emelkedett egészen. Ez a hónap megfelelt az átlagnak csapadék szempontjából. Igen gyakori vendég volt még a köd, összesen 11 ködös napunk volt.

Nem árt figyelembe venni, hogy mért értékek sűrűn lakott területen történtek!

– Miért fontos ez a mérés szempontjából?

A sűrűn lakott területen sokkal magasabb minimumhőmérsékleteket mérhetünk a derült hajnali órákban. A sok beton úgymond fűti a környéket. A magasság még erre is rátesz, mert a hidegebb levegő nehezebb a melegnél, ezét az mindig a legmélyebb területek felé folyik. Ezért is van a völgyekben, alacsonyabb területen sokkal hidegebb. Jó példa erre a kádár völgy, amit esténként, reggelenként sokan tapasztaltak, hogy akár 5 fokkal is hidegebb van ott.

– Eddig milyen a január egy időjós szemével?

Egyelőre a tartós köd miatt azt kell, hogy mondjam, eddig ez a hónap átlagosan alakul a hőmérséklet szempontjából. Az igaz, hogy csak 1 cm ipari hó tudott hullani, amit a vasműnek, és a déli áramlásnak köszönhetjük, hogy a városra hullott, de a következő napokban is marad a ködös idő, amiből még néha előfordulhat ipari havazás. Vasárnap várhatóan egy gyenge hidegfront miatt az északnyugati szél kissé megélénkül, ami kisöpri a ködöt, és átmenetileg a nap is kisüthet, persze ezzel együtt ugrásszerűen pozitív hőmérsélet várható, és elolvad az összes zúzmara és hó.

– Miulyen időre számíthatunk idén? Folytatódik az évszakokhoz képest melegebb időjárás?

– A távoli jövőkép egyelőre úgy néz ki, hogy továbbra is marad a hómentes idő és a sok éves átlagnál kevesebb csapadék.

Farkas Mikulás időjárás állomása kibővült egy webkamerával is, így aki nem akar kinézni az ablakon, vagy távolabb lakik, élőben fogyelheti meg Dunaújváros aktuális időjárását.