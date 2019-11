Melegszik az idő, érkezik vele a csapadék is

Az előrejelzések szerint a következő napokban, kelegszik ugyan az idő, de ezzel együtt megérkezik a a csapadék is.

Pénteken egész nap alakulhatnak kipára-, ködfoltok, napközben gyakran megzavarhatják a felhők a napsütést, de számottevő csapadék nem valószínű. Hajnalban -6, +5, délután 8-13 fokot mérhetünk.

Szombaton erősen felhős, borult lesz felettünk az ég, napközben több helyen eleredhet az eső. A déli-délkeleti szél megélénkül, északnyugaton és délen meg is erősödhet. Hajnalban már csak helyenként északkeleten lehet gyenge fagy. Délután 7-16 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.

Vasárnap is felhős marad az ég. Eső, zápor több helyen is kialakulhat. A déli szél sokfelé megerősödhet, északnyugaton viharos lökések is lehetnek. A széllel melegebb levegő érkezik. Enyhébb lesz a reggel is, fagy már nem várható. Délután pedig 13-20 fokig emelkedhet a hőmérséklet.