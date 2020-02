Megérkezett a szélvihar megyénkbe – Folyamatosan frissítve

Mezőfalván fát döntött ki, a 62-es úton pedig egy kamion pótkocsiját borította fel a viharos szél.

FRISSÍTÉS (13:40): A katasztrófavédelem jelentése szerint baleset történt a 62-es főúton Szabadegyházánál. Felborította a szél egy rakomány nélküli kamion pótkocsiját a 62-es főút 19-es kilométerénél, Szabadegyháza térségében. A helyszínre a székesfehérvári és a dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik kerekeire állították a pótkocsit.

Videók a mezőfalvi esetről:

FRISSÍTÉS (13:14): mezőfalvi tudósítónk információja szerint 13:14 perckor érkezett a riasztás a katasztrófavédők vonalán, hogy Mezőfalván a Váci Mihály utcában egy lakóingatlanra dőlt az udvaron lévő fa. A riasztásra a mezőfalvi és a dunaújvárosi tűzoltók egy-egy szerkocsival érkeztek. Személyi sérülés nem történt. Az épületben egyelőre anyagi kár nem keletkezett. A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést. Láncfűrésszel és egyéb eszközökkel megszabadítják az épületet a nekidőlt fától.

FRISSÍTÉS (12:30): Itt a szélvihar

Az időkép jelentése szerint, megérkezett a szélvihar az ország területére, Sopronban több, mint 100 km/órás lökést is mértek. A széltérképen nyomon követheti a vihar alakulását. Dunaújvárosban jelenleg 79-83 km/órás a szél ereje. A város fölötti felhőzetet IDE KATTINTVA tekintheti meg.

FRISSÍTÉS (02.10, 07:00) – A délnyugati, déli szél tovább erősödik, emiatt délelőtt már országszerte lehet számítani erős vagy viharos széllökésekre. Főként a Dunántúlon lehetnek viharos (70-90 km/h) széllökések. A nap első felében ettől erősebb lökések csak a hegyekben fordulhatnak elő.

A hétfő délutáni órákban egy hidegfront érkezik, melynek környezetében az északnyugatira, nyugatira forduló szelet országszerte viharos (70-90 km/h), elsősorban az Észak-Dunántúlon erősen viharos (80-100 km/h, itt néhol akár 100 km/h feletti) széllökések is kísérhetik. A hétfő esti órákra a front átvonultával átmenetileg mindenütt csillapodik a légmozgás, kedden napközben azonban ismét többfelé (a délnyugati országrész kivételével) viharossá, az északi országrészben erősen viharossá fokozódik a szél.

FRISSÍTÉS (02.09, 22:00) – Érkezik a vihar. Mire készüljünk?

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint vasárnap délelőtt érte el Nyugat-Európát a Ciara nevű viharciklon, amely a késő esti órákban Magyarország fölé is megérkezik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőre virradó éjjel csak a dunántúli megyékben, hétfőn és kedden azonban már országszerte lehet számítani akár 90 km/órás sebességet is meghaladó, rendkívül erős széllökésekre. A hidegfront mentén a Dunántúlon egy-egy zivatar is kialakulhat.

A Ciara fákat csavarhat ki a földből, vezetékeket szakíthat le, megrongálhatja a házak tetőszerkezetét, közlekedési zavarokat és akadályokat idézhet elő

ezért fontos, hogy készüljünk fel és tudatosan védekezzünk az erős széllökések ellen: zárjuk be a nyílászárókat, vigyünk be a házba minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat, áramtalanítsuk az elektromos berendezéseket, készüljünk fel egy esetleges áramszünetre, ne hagyjuk felügyelet nélkül a gyerekeket és a betegeket, valamint ha tehetjük, ne menjünk ki a szabadba.

Ha mégis a szabad ég alatt ér minket a szélvihar, viselkedjünk nyugodtan és körültekintően: keressünk védett, stabil helyet (épületeket és aluljárókat), kerüljük a fákat, védjük a szemünket, az erős széllökések ellen pedig oszlopba vagy kerítésbe kapaszkodjunk. A kisgyerekeket fokozottan védjük a széltől. Hagyjuk el járművünket, mert bentről csak korlátozottan érzékelhetők a fenyegető veszélyek (például egy fa dőlése). Ne közelítsük meg se a leszakadt vezetékeket, se az állatokat, mert a viharban viselkedésük kiszámíthatatlanná válhat.

Veszélyhelyzet, baleset és viharkárok esetén haladéktalanul hívjuk a mentőegységeket a 112-es telefonszámon!

Már a vasárnap esti óráktól fokozatosan elkezd erősödni a délnyugati szél, ami hétfőn a déli órák környékén érheti el maximumát. Ekkor a legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t. A kora délutáni órákban kissé veszít erejéből a szél, de akkor is 60 km/h felett maradnak a lökések, viszont 16 óra környékén északnyugat felől megérkezik a hidegfront, ami mentén heves csapadékra, akár zivatarra is számítani kell. A front megérkezésekor a szél ugrásszerűen viharossá fokozódik északnyugati irányból, és ekkor a legerősebb széllökés kissé a 100 km/h-t is meghaladhatja. Szerencsére amilyen hirtelen lesz hatalmas erejű, olyan hirtelen is veszít erejéből, és késő estére egészen nyugodt idő várható.

Kedden a hajnali órákban kissé labilizálódik a légkör felettünk, és esélyesek vagyunk gyorsan áthelyeződő záporok, de akár gyengébb zivatarok kialakulására is. Ha villámlást lát bárki, ne lepődjön meg rajta. A szél a reggeli óráktól a késő délutáni órákig lesz újra viharos, és ekkor a legerősebb széllökések 60-80 km/h körül alakulnak. Estére veszít erejéből, és megnyugszik időjárásunk.

Forrás: Dunaújváros időjárása