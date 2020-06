Leszakad ma a felhő Dunaújvárosban és környékén

Másodfokú figyelmezetés adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat Fejér megyére.

Ma a délelőtti óráktól kezdve az ország nagy részén zivatarok alakultak ki. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás kíséri (rövid idő alatt lehulló jellemzően 30-50 mm csapadék, de elsősorban a Dunától keletre, de a Dunántúl keleti részén is helyenként ennél több, 50 mm-t meghaladó mennyiség is hullhat), de emellett kisebb eséllyel 60-80 km/h feletti szél, illetve jégeső is társulhat hozzájuk.

Holnap is országszerte lehet ismétlődő záporokra, zivatarokra számítani, a maihoz hasonló kísérőjelenségekkel.

Mi is a felhőszakadás?

Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

A wikipédia meghatározása szerint:

Felhőszakadásnak nevezzük azt a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékot, amely általában a nyári félév során keletkezik. Gyakran heves zivatarral, élénk villámtevékenységgel és erős széllel jár, de érkezhet jéggel is. Az általánosan elfogadott meteorológiai meghatározás szerint intenzitásban el kell érje a 100 mm/óra értéket.[1] Hatalmas károkat okozhat, áradásokat, hirtelen lezúduló vízfolyásokat idézhet elő, amely tönkreteszi a vetéseket, valamint az ember által épített épületeket is komoly mértékben rongálhatja. Különösen gyakori a monszun éghajlaton, ennek eklatáns példája az indiai szubkontinens, ahol a csapadékos évszakban ez szinte mindennapos jelenség.

Vezető képünk Kovács József fotója, amelyen a tegnapi (2020.06.16) vihart lehet látni.