Légzuhatag szakadt ránk múlt csütörtökön

Heves zivatarokat, jégesőt, viharos szelet hozott számunkra a mostani nyárelő. Sarkadi Norbert publikálta a MetNet online felületén az alábbi cikket, amelyhez felhasználta kolléganőnk, Zsedrovits Enikő Dunaújvárosban készített fotóit.

„Múlt héten csütörtökön egy hidegfront érte el Magyarország északnyugati részeit, és a déli órákra be is hatolt a Dunántúl jelentős területére. Ezt a folyamatot szélfordulás jelezte, amellyel oda már szárazabb, stabilabb rétegzettségű levegő áramlott be. A front a Dunántúl keleti részén azonban hullámot vetett és lelassult, így csak pénteken hagyta el keleti határainkat. Ennek hatására pénteken az Alföldön, ott is kiemelten a Tisza vonalában és attól keletre még kialakultak heves záporok, zivatarok.

Heves és látványos multicellás zivatar volt Püspökladány térségében is július 3-án pénteken délután. A front előterében csütörtökön még nagyon magasra szökött a hőmérő kijelzője, több helyen mértünk 30 fok feletti csúcshőmérsékletet.

Zivatarok tekintetében a hidegfront lényegében kettéválasztotta az országot csütörtökön: az előterében a középső és keleti országrészben sokfelé, mögötte a Dunántúlon viszont már csak elhanyagolható számban alakultak ki. Eleinte a Duna vonalában és a főváros térségében, majd egyre keletebbre heves zivatarok is létrejöttek.

Egy ilyen heves zivatar alakult ki Dunaújváros térségében is a délutáni órákban, képes beszámolónk ennek a zivatarnak a károkozását mutatja be. A városra szó szerint egy úgynevezett légzuhatag (downburst) szakadt rá, tetemes károkat okozva.

A zivatar nagyon sokáig szinte egy helyben maradt, miközben a hátoldalán újabb és újabb friss keletkezés, feláramlás alakult ki. Ennek hatására a városra az Országos Meteorológiai Szolgálat mérése alapján 68 mm csapadék zúdult viszonylag rövid idő alatt, jégesővel és szélviharral társulva.

A szélvihar hatására fák csavarodtak ki és faágak szakadtak le a város több pontján, amelyről fotókat is készítettek az ott lakók. Szintén készültek fotók a hirtelen lezúduló csapadék következtében elárasztott utcákról, az aszfaltot díszítő jégszemekről, faágak letöréséről.

A hidegfront mögött a Dunántúlon jó 6-7 fokos, amíg az Alföldön 3-4 fokos lehűlés következett be.” – Írta MetFickó a MetNet online felületén.