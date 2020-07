Jön a hidegfront, zivatarral és széllökéssel

Elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a térségünkre a várható vihar és széllökések miatt.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2020.07.12. vasárnap éjfélig

Hidegfront érkezik többfelé viharos széllel, elszórtan zivatarokkal

Fejér megye Jel Fok Esemény Leírás Zivatar Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Széllökés A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

Tolna megye Jel Fok Esemény Leírás Zivatar Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Széllökés A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.

Bács-Kiskun megye Jel Fok Esemény Leírás Zivatar Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! Széllökés A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. Hőség A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű.

Szél

A met.hu szerint ma egy hidegfront hatására északnyugat felől egyre nagyobb területen fordul át a délies irányú szél északnyugati, északi irányba (a délkeleti országrészben csak az esti órákban), megerősödik, délutántól a Dunántúlon, estétől pedig északkeleten viharossá (70-90 km/h) is fokozódik. Kiemelten a Dunántúli-középhegység területén és a Balaton térségében 90 km/h körüli széllökések is előfordulhatnak. Késő estére némileg veszít erejéből a szél, de erős lökések (40-60 km/h) még vasárnapra virradó éjszaka is lehetnek. Vasárnap főként a nap első felében lehet még Zemplén és Szabolcs térségében néhol viharos erejű a szél, estére viszont országszerte csillapodni fog.

Legutóbb ilyen erővel csapott le ránk a vihar

Zivatar

Délutántól északnyugat felől elszórtan számíthatunk zivatarok kialakulására – estig nagyobb számban a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén, illetve északkeleten, éjjel már inkább ettől keletebbre. Legnagyobb eséllyel az ország északkeleti negyedén heves zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnap reggel a front kelet felé távozik, ezt követően zivatarokra már nem kell készülni.

A zivatarokat elsősorban szélrohamok (60-90 km/h), jégeső, a heves zivatarokat 90 km/h feletti lökések és felhőszakadás is kísérheti.

Hőség

A hidegfront előterében az Alföldön szombaton még marad a hőség, több helyen 25 fok feletti, délkeleten néhol 27 fok körüli napi középhőmérséklettel. Vasárnapra országszerte felfrissül a levegő.

Orvosmeteorológia

Szombat délután egy markáns hidegfront éri el hazánkat, így legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi.