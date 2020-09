Hidegfront, heves zivatarok, nagy mennyiségű csapadék

A felhőszakadások mellett éjfélig kiemelten a Dunántúl északnyugati részén területi átlagban is elérheti a csapadékmennyiség a 20-30 mm-t, illetve szombat hajnalig általában a Dunántúl északi felén helyenként 50 mm feletti összeg is hullhat.

Az előrejelzések szerint, már a pénteki napon megérkezik a hidegfront. A Dunántúlon egyre nagyobb számban alakulnak ki zivatarok, nyomukban felhőszakadás-szerű csapadékintenzitással, viharos (60-90 km/h-t elérő) széllel. A zivataros csapadékgócok gyorsan helyeződnek át délnyugatról északkelet felé.

Kora este a zivatarrendszer várhatóan átterjed a középső országrészre, Duna-Tisza közére, majd gyengülő intenzitással a keleti országrészre is. Késő este ugyanakkor az érkező hidegfronthoz társulva nyugat felől újabb hullámban várható intenzív eső, zápor, zivatar, illetve az északnyugatira forduló szél több helyen viharossá fokozódik. A felhőszakadások mellett éjfélig kiemelten a Dunántúl északnyugati részén területi átlagban is elérheti a csapadékmennyiség a 20-30 mm-t, illetve szombat hajnalig általában a Dunántúl északi felén helyenként 50 mm feletti összeg is hullhat.

Orvosmeteorológia: Kettős fronthatás terheli szervezetünket. Keleti országrészben melegfront, a nyugati országrészben hidegfronti hatásra kell számítani. A melegfrontra érzékenyeknél a megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság, aluszékonyság léphet fel. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A nyugati országrészben a hidegfronti hatás miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, ízületi fájdalmak jelentkezhetnek, továbbá a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőknél megnőhet a szívinfarktus kockázata, valamint náluk vérnyomás-ingadozás is kialakulhat

Szombaton a délelőtti órákig sokfelé lesz kiadós eső, zápor, zivatar; aztán napközben nyugat felől szűnik a csapadék. Nagy területen lesz viharos az ÉNy-i szél, mellyel még hűvösebb levegő zúdul hazánk területére: délután mindössze 12-19°C valószínű. Erős hidegfronti hatás várható.

Vasárnap erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan (ÉK-en többfelé) ismét eleredhet az eső. A szél továbbra is viharos lehet. Igazi őszi, kellemetlen idő várható. A hőmérséklet délután csak 10 és 17 fok között változhat.

A jövő hét első napjaiban sem várható számottevő változás. erősen felhős marad az ég, de inkább már csak keleten fordul elő eső, zápor. 11 és 17 fok közötti értékeket mérhetünk.

forrás: met.hu; koponyeg.hu