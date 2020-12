Hétvégi időjárás Dunaújvárosban és környékén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján ilyen időre számíthatunk a hétvégén:

Szombat:

A kezdetben még ködfoltos, párás, rétegfelhős tájakon is javulnak a látási viszonyok, csökken a felhőzet, és az ország nagy részén napos, fátyolfelhős időben lesz részünk. Számottevő csapadék nem valószínű. A délkeleti szelet több helyen élénk, az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön olykor erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul, de a szélcsendes, fagyzugos tájakon gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között várható, de néhol hűvösebb is lehet.

Vasárnap:

Az ország nagy részén gyengén felhős, napos időre számíthatunk, de főleg az Északi-középhegységben, illetve az Észak-Alföldön előfordulhatnak rétegfelhős, párás körzetek, estétől ködfoltok is. A késő délutáni óráktól nyugat, délnyugat felől erősen megnövekszik, vastagszik a felhőzet. Főleg hajnalban, reggel néhol előfordulhat jelentéktelen szitálás. Késő délutántól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé elered az eső. A délkeleti, keleti szél főleg az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +9, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható.