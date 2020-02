Hétvégi időjárás Dunaújvárosban és környékén

Eleinte napos és felhős területek váltakoznak, néhol zápor előfordulhat, majd délután északkelet felől kiderül az ég.

Péntek éjszaka és szombaton jobbára felhőtlen idő várható, csupán a Nyugat-Dunántúlon lehetnek időszakosan felhősebb tájak, írja a met.hu Az északnyugati szél pénteken erős, a főváros térségében olykor viharos lesz. Egyre több helyen északkeletire fordul a szél, amely estére többnyire mérséklődik. Szombaton mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -10 és +1 fok között alakul, nyugaton lesz enyhébb a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 2 és 7 fok között várható, nyugaton a magasabb, keleten az alacsonyabb értékekkel. Dunaújvárosban szombaton napközben is jelentősen lehűl a levegő, hajnalban -5 fokot mérhetünk, míg napközben is csak +4 fokra melegszik a hőmérséklet. Vasárnap az éjszakai hőmérséklet változatlan marad, de a nappali hőmérséklet nyolc fok körül is alakulhat. Szombaton és vasárnap csapadékra nem kell számítani és az erős szél is elkerül minket, és főleg a felhőtlen ég és a napsütés lesz a jellemző. Hétfőtől azonban felerősödik a szél, megjelennek a gomolyfelhők és egyre több helyen lehet csapadékra is számítani.