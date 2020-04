Hétvégi időjárás Dunaújvárosban és környékén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján ilyen időre számíthatunk a hétvégén:

Szombat:

Éjszaka többnyire derült vagy kissé felhős lesz az ég, de helyenként – főként északkeleten és délnyugaton – több felhős is lehet az égen. Szombaton több órára kisüt a nap, de a napsütést gomolyfelhők zavarják. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül, holnap napközben elsősorban a déli és keleti megyékben meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul, a fagyzugos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 13 és 17 fok között valószínű.

Vasárnap:

Túlnyomóan derült idő lesz. Elsősorban a déli megyékben lehet több-kevesebb gomolyfelhő. Csapadék nem várható. A keleti, északkeleti szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között várható.