Erőss széllel jön a Ciara ciklon!

Hétfőn és kedden újra komoly szélviharra van kilátás. Mind a két nap folyamán károkat okozó széllökések előfordulhatnak, ezért fokozottan vigyázzon mindenki magára.

Már a vasárnap esti óráktól fokozatosan elkezd erősödni a délnyugati szél, ami hétfőn a déli órák környékén érheti el maximumát. Ekkor a legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t. A kora délutáni órákban kissé veszít erejéből a szél, de akkor is 60 km/h felett maradnak a lökések, viszont 16 óra környékén északnyugat felől megérkezik a hidegfront, ami mentén heves csapadékra, akár zivatarra is számítani kell. A front megérkezésekor a szél ugrásszerűen viharossá fokozódik északnyugati irányból, és ekkor a legerősebb széllökés kissé a 100 km/h-t is meghaladhatja. Szerencsére amilyen hirtelen lesz hatalmas erejű, olyan hirtelen is veszít erejéből, és késő estére egészen nyugodt idő várható.

Kedden a hajnali órákban kissé labilizálódik a légkör felettünk, és esélyesek vagyunk gyorsan áthelyeződő záporok, de akár gyengébb zivatarok kialakulására is. Ha villámlást lát bárki, ne lepődjön meg rajta. A szél a reggeli óráktól a késő délutáni órákig lesz újra viharos, és ekkor a legerősebb széllökések 60-80 km/h körül alakulnak. Estére veszít erejéből, és megnyugszik időjárásunk.