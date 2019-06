Enyhe lehűlés után újabb melegedés kezdődik

Csütörtökön enyhe zápor verte el a kánikulát, ami elviselhetőbbé tette az időjárást. De mire számíthatunk pénteken és a hétvégén?

Sikeresen átvonult felettünk az átmeneti enyhe felfrissülést okozó hidegfront heves zivatarok nélkül. Előtte sajnos embertelen fülledtség és kis híján forró napos időt élhettünk át. A humidex hőmérsékleti az a hőmérséklet, amit a test érez ha a páratartalmat és a hőmérsékletet vesszük figyelembe. Ez az érték a délutáni órákban elérte a 45,4 fokot! A hajnali órákra egyáltalán nem frissült fel a levegő. Mindössze 23,1 fokig tudott csökkenni a hőmérséklet. A mai maximumhőmérséklet pedig 34,6 fok lett az igen magas 24,4 fokos harmatpont mellett. – Írja Farkas Mikulás – Dunaújváros időjárása

Péntek

Országos előrejelzés: péntek estig

Alapvetően napos, csapadékmentes időre készülhetünk a Dunántúlon kevesebb, másutt több gomolyfelhővel. Az északi szél többfelé megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok várható. Késő estére 14 fokra hűl le a levegő.

Pénteken fokozatosan megszűnik a hideg fronthatás. Egyre kevesebbeknél léphet fel fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás.

Szombat

Sok napsütésre számíthatunk kevés felhő mellett már melegszik az idő. Kellemes nyári időre van kilátás. Strandoláshoz, kiránduláshoz, nyári programokhoz kiváló. Ne felejtkezzünk el azonban a fényvédő krémekről és az napszemüvegről sem. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok várható. Késő estére 14 fokra hűl le a levegő.

Vasárnap

Egyre magasabb hőmérsékletre számíthatunk. Kellemes nyári időre van kilátás. Strandoláshoz, kiránduláshoz, nyári programokhoz kiváló. Ne felejtkezzünk el azonban a fényvédő krémekről és az napszemüvegről sem.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok várható. Késő estére 16 fokra hűl le a levegő.

További kilátások

Tovább melegszik az idő, de szerdától lehűlés lesz 26-28 fokos naximum hőmérséklettel.

Pollenjeletés

Az elkövetkező napokban a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja jellemzően közepes marad, bár helyenként elérheti a magas szintet is. A pázsitfűfélékre érzékeny allergiások figyelmébe ajánljuk, hogy a hirtelen kialakuló zivatarok során roncsolódó pollenszemek esetenként asztmatikus tüneteket is kiválthatnak. A csalánfélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakul. Az útifű és a lórom pollenje általában alacsony-közepes koncentrációban lesz jelen. Alacsony koncentrációban előfordulhat a hárs, a libatopfélék, valamint a kenderfélék pollenje, illetve előfordulhat egy-egy szem a fenyőfélék, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenjéből is a levegőben. A kültéri allergén gombák spóraszáma emelkedik, jellemzően közepes-magas, esetenként nagyon magas szintet ér el.

