A hétvége időjárása Dunaújvárosban és környékén

Péntek estig

Gomolyfelhős, napos idő várható. A délutáni, esti órákban elszórt jelleggel kialakulhatnak helyi záporok, zivatarok, nagyobb számban a Dél-Alföldön és az északi megyékben, legkisebb eséllyel pedig délnyugaton. Az északkeletire forduló szél csak néhol élénkülhet meg, de zivatar környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 35 fok között várható, az Alpokalján van esély 30 fok alatti értékekre. Késő estére 21 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

Péntek estétől szombat reggelig

Fokozatosan mindenütt megszűnik a csapadék, és az ország döntő részén kiderül az ég. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul, de a szélvédett völgyekben ennél kissé hidegebb, a városokban, magasabb helyeken és a Balaton partján kissé melegebb lesz a hajnal.

Országos előrejelzés: szombat reggeltől szombat éjfélig

Napos időre számíthatunk többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A keleti, északkeleti szél néhol megélénkül, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.

Vasárnap

Nagyrészt derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. A délkeleti, déli szél többfelé élénk lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű.

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. Az ország legnagyobb részén hőség, kánikula várható. Fogyasszunk sok folyadékot, lehetőleg teát, ásványvizet! A déli órákban több helyütt erős lesz az ultraibolya sugárzás. Ajánlott a kalap, napszemüveg viselése.

A következő napokban a parlagfű pollenkoncentrációja az ország nagy részén várhatóan továbbra is nagyon magas marad. A csalánfélék és a kenderfélék pollenje jellemzően közepes koncentrációban lesz jelen. Helyenként közepes szintet érhet el az üröm és a libatopfélék pollenkoncentrációja is. A pázsitfűfélék és az útifű pollenkoncentrációja várhatóan alacsony marad. Előfordulhat egy-egy szem a lórom, valamint a ciprus- és a tiszafafélék pollenjéből is a levegőben. A kültéri allergén gombák spóraszáma sokfelé elérheti a magas-nagyon magas szintet.