Napsütéses vasárnapunk lesz

Eleinte csak nyugaton, majd éjszaka másutt is átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé várható zápor, zivatar, de a Tiszántúlon reggelig még nem valószínű csapadék. Vasárnap a Dunántúlon gyengén felhős, napos idő lesz, de reggel a középső és keleti országrészben még több lesz a felhő, és ott több helyen zápor, néhol zivatar is lehet, majd ott is gyorsan csökken a felhőzet, kisüt a nap, megszűnik a csapadék. Az esti órákban a Tiszántúlon ismét gomolyfelhők képződnek, és ott helyenként zápor, zivatar lehet.

A délies szél nagy területen lesz erős, néhol viharos. Zivatar környezetében is lehetnek viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 20 fok körül valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap többnyire 20 és 26 fok között alakul.