Kánikulával köszönt ránk Szent István napja

A higanyszál akár 35 fokig is felfuthat kedden.

Hétfő este és a keddre virradó éjszaka is nagyrészt derült idő várható, emellett kedden is sok lesz a napsütés. Csupán az északnyugati, északi tájak felett lehet némi felhőzet, Sopron térségébe pedig esténként, illetve éjszaka egy-egy zápor vagy zivatar is besodródhat. A délies szelet időnként élénk lökések kísérik.

Hétfőről keddre virradóan a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 21 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 31 és 35 fok között alakul.