Hűvös, borongós idő lesz

A keleti területeken is fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de ott a délelőtt folyamán még néhány órára kisüt majd a nap.

Délután már a Dunántúlon is szakadozhat a felhőzet. Elsősorban a Dunántúlon lehet elszórtan eső, zápor, az Alpokalján esetleg zivatar, de délután már a Tiszához közelebb is előfordulhat helyenként zápor, kis eséllyel zivatar is.

A nyugatias szelet élénk, zivatar környékén átmenetileg erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között várható. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.