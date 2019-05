Folytatódik a csapadékos idő

Országszerte esni fog, a Dunántúlon 20 fok körül alakul a maximum, keleten 25 fok is lehet.

A Dunántúlon zártabb lesz a felhőzet, míg másutt erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos periódusokkal. Sokfelé várható eső, záporeső, szórványosan, legkisebb eséllyel a nyugati, északnyugati tájakon zivatarok is kialakulnak. Az északias szél megélénkül, az Északnyugat-Dunántúlon meg is erősödik, de az Alpokalja térségében, illetve zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 14 és 18, míg keletebbre 20 és 25 fok között várható. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.