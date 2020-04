A hét utolsó napjára elromlik az idő

Péntek

Eleinte fátyol-, majd gomolyfelhős lesz az ég, délutántól záporok is kialakulnak. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. 20-25 fokos kellemes hőmérséklet várható délután.

Szombat

A sok napsütés mellett gyakran növekszik meg a gomolyfelhőzet. Elsősorban hajnalban, és este fordulhat elő zápor. Reggel 7, délután 21 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

Vasárnap

Erősen felhős időre számíthatunk több helyen esővel, záporral, néhol zivatarral. A szél északkeletire fordul és megélénkül. 11-17 fok közé esik vissza a hőmérséklet, lehűlés valószínű.

orvosmeteorológia: Tovább erősödik a nappali felmelegedés: délután már 20-26 fokra van kilátás. A gyors felmelegedés miatt, a melegfrontra érzékenyeknél a megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőknél megnőhet a szívinfarktus kockázata, valamint náluk vérnyomás-ingadozásra, fáradékonyságra is számítani kell. A száraz idő miatt megnövekedhet a levegő pollentartalma is. Az igazoltan új koronavírussal fertőzöttek száma egyre növekszik hazánkban is.