A februári tavasz után most ismét a visszatérnek a mínuszok

A mögöttünk hagyott hétvégén az ország számos pontján plusz 15 fokot mértek. Az előrejelzések szerint azonban a tavasz visszavonulót fújt, és ismét hideg napokra készülhetünk. Az előrejelzések szerint szombaton akár mínusz 12 fok is lehet hajnalban.

A medve a múlt héten kimászott a barlangjából, és a népi babona szerint, mivel a mackó nem látta meg árnyékát, így a tél rövid lesz és hamarosan beköszönt a várva várt tavasz. Február első hetében már bejelentkezett a tavasz, ám a következő napokban kemény mínuszokat kell majd elkönyvelnünk.

A leghidegebb órákban mínusz 12 fok is lehet

Dunaújvárosban és a környéken élők is tapasztalhatták: hétfőn és kedden számottevő csapadékot hozó frontrendszer érte el a hazánkat. Térségünkben az eső volt a jellemző, ám Németországban a nem várt hóakadály okozott gondot. Mint arról az MTI is beszámolt: több százan töltötték az éjszakát elakadt, vagy az úttesten keresztbe fordult kamionok miatt keletkezett közlekedési dugókban a mínusz tíz Celsius-foknál is nagyobb hidegben. Az utakon rekedt autósokat és teherautó-sofőröket sok helyütt a tűzoltóság látta el vízzel és meleg étellel. A legnagyobb torlódás az A2-es autópályán volt Bielefeld térségében, mindkét irányban harminc kilométert meghaladó hosszúságú kocsisor alakult ki. Órákig állt a forgalom a többi között az A10-es autópályán is Berlin közelében, és az A72-es autópályán Bajorország és Szászország tartomány találkozásánál. A vasárnap óta tartó havazás annak tulajdonítható, hogy betört Németország fölé egy sarkvidéki eredetű viharfront, és az ország közepén találkozott egy délről igen nedves levegőt szállító fronttal. Így az ütközőzónában jelentős mennyiségű csapadék hullott, többnyire hó, a térség déli részén pedig ónos eső.

A következő napokban hazánkban is téli útviszonyokra számíthatnak az autósok.

Az előrejelzések szerint kemény mínuszok jönnek a következő napokban. Az időkép.hu előrejelzése szerint ma újabb 10 milliméternyi csapadék érkezik, majd csütörtökön már a napi maximum hőmérséklet is a fagypont alatt lesz: leghidegebb hajnali órákban akár mínusz 10–12 fok is lehet. Az igazán téli időjárás várhatóan a február 20-ig marad. Az időjósok szerint február 20-án éjszaka még mínusz 5 fokot regisztrálhatunk majd, amíg a napi legmagasabb hőmérséklet csupán plusz 4–5 fok lesz.