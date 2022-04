A jelenlegi képviselő, aki a következő ciklus kormánypárti jelöltje is egyben lapunknak elmondta, arra kér mindenkit, hogy éljen szavazati jógával az országgyűlési választás és a népszavazás kapcsán is, hiszen április 3-a a demokrácia ünnepe. Emlékeztetett arra, hogy milyen fontos a részvétel. Elmondta, hogy a most mögöttünk hagyott ciklusban a parlamentben mellette ülő borsodi Fidesz - KDNP - s Koncz Ferenc (aki azóta elhunyt, és az időközi választáson nyertes lánya, Koncz Zsófia folytatja a megkezdett munkát - a szerk.) 2002-ben összesen két szavazattal maradt alul ellenfelénél, így akkor nem tudott bekerülni a parlamentbe.

Varga Gábor fontosnak tartja, hogy eredményeinket meg kell őriznünk és a megkezdett munkát, a beruházásokat, fejlesztéseket folytatni kell, ehhez pedig békére, biztonságra van szükség, amit a jelenlegi kormány képvisel.

Magyarország és gyermekeink jövőjéről is döntünk, maradjunk a biztonságos, kiszámítható fejlődés útján.