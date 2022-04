Szepessy Gergő, a Fidesz dunaújvárosi szervezetének elnöke még reggel hét óra előtt adta le a voksát a Béke városrészben. A szavazás után ő is megosztotta a választással kapcsolatos gondolatait lapunkkal. „ Fontosnak tartom, hogy mindenki menjen el szavazni, aki a szívén viseli a keresztény kultúra értékrendjét. A fiatalokat is arra buzdítom, hogy éljenek állampolgári jogukkal és járuljanak a szavazóurnákhoz, döntsenek a jövőjükről, mert ez létfontosságú kérdés most ebben a helyzetben. Mi a béke pártján állunk, és ezt szeretnénk a jövőben is képviselni.”