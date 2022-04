Az olasz politikusok közül elsőként Matteo Salvini gratulált a Fidesz győzelméhez.

A miniszterelnök közösségi oldalán posztolt egy képet, amelyen a fővárosi Bálnánál látható a vasárnap esti győzelmi beszéde után. "Győztünk!" - írta a fotóra a kormányfő, aki a kép alatt hozzátette: "Köszönjük!"

91,06 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,49 százalék, ellenzéki összefogás: 34,63 százalék, Mi Hazánk: 6,28 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 94,07 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 56 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: 1 mandátum.

Elismerte a Fidesz választási győzelmét Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje vasárnap este Budapesten. A Városligeti Műjégpályán úgy fogalmazott: "Ugyanúgy le vagyok taglózva, mint mindenki más. Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat, soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény."

Az ellenzéki politikus rendkívül egyenlőtlennek nevezte a küzdelmet, de azt mondta, nem vitatják az eredményt, azt azonban igen, hogy demokratikus és szabad lett volna a verseny.



87,85 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,64 százalék, ellenzéki összefogás: 34,48 százalék, Mi Hazánk: 6,31 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 92,01 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 56 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: 1 mandátum.

Ma Hódmezővásárhelyen az alázat és a munka nyert a gyűlölettel a pusztítással szemben.

85,96 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,71 százalék, ellenzéki összefogás: 34,41 százalék, Mi Hazánk: 6,31 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 90,81 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 56 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: 1 mandátum.

81,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 53,96 százalék, ellenzéki összefogás: 34,18 százalék, Mi Hazánk: 6,34 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 87,54 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

74,52 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,45 százalék, ellenzéki összefogás: 33,72 százalék, Mi Hazánk: 6,40 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 83,35 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 135 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

71,01 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,65 százalék, ellenzéki összefogás: 33,55 százalék, Mi Hazánk: 6,41 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 80,75 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

67,29 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 54,85 százalék, ellenzéki összefogás: 33,36 százalék, Mi Hazánk: 6,44 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 78,05 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

63,21 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 55,16 százalék, ellenzéki összefogás: 33,09 százalék, Mi Hazánk: 6,45 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 74,95 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

A Veszprém megyei 3. választókerületben 64,66 százalékos feldolgozottság mellett Navracsics Tibor (Fidesz-KDNP) 49,54 százalékkal (14 342 szavazattal) vezet az ellenzéki összefogás jelöltje, Rig Lajos előtt, aki 45,8 százalékon (13 259 szavazat) áll.

53,19 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 56,11 százalék, ellenzéki összefogás: 32,19 százalék, Mi Hazánk: 6,53 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 66,7 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

48,47 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 49,46 százalék, ellenzéki összefogás: 41,94 százalék, Mi Hazánk: 8,60 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 62,40 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 133 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

– A jogállamiság kritériumait és a szabad titkos választások szabályait a legmesszebbmenően tiszteletben tartó választási rendszert tapasztaltunk – fogalmazott Jorge Buxadé. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai parlamenti frakciójának elnökségi tagját, a spanyol jobboldali Vox politikusát a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a magyar választások apropóján szervezett eredményváró estjén a rendkívüli létszámú EBESZ-misszióról, illetve a magyar–ukrán határon szerzett tapasztalatairól is kérdezték.

43,26 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 57,22 százalék, ellenzéki összefogás: 31,25 százalék, Mi Hazánk: 6,56 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 57,58 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

A Csongrád megyei 4. választókerületben 74,31 százalékos feldolgozottság mellett Lázár János (Fidesz-KDNP) magabiztosan, 51,5 százalékkal (20 413 szavazattal) vezet az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter előtt, aki 40,37 százalékon (16 003 szavazat) áll.

28,08 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,36 százalék, Ellenzéki Összefogás: 29,44 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 41,19 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

23 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,9 százalék, Ellenzéki Összefogás: 28,89 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 34,93 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, Ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor megkezdte az országgyűlési választásra és a népszavazásra hozzájuk érkezett csaknem 140 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI összesen 456 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás és a népszavazás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.

Vasárnap reggelig 225 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 140 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.

Várhatóan a Fidesz–KDNP nyeri a 2022-es országgyűlési választást, a kormánypártok 121 mandátumot kapnak a Medián felmérése szerint – mondta Hann Endre, a közvéleménykutató ügyvezető igazgatója vasárnap az urnazárást követően, az RTL Klub műsorában.

A Fejér megyei 4-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke, dr. Hanák Tamás vasárnap kora délután lapunknak elmondta, hogy semmilyen rendkívüli esemény nem történt a voksolással kapcsolatban két óráig. Az ezt követő eseményekről és az egész választási nap összefoglalásáról este hat órakor tartott sajtótájékoztatót az elnök és dr. Molnár Attila a Választási Iroda vezetője. Utóbbi a sajtótájékoztató előtt ismert utolsó nyilvános részvételi arányokat ismertette. Ennek alapján elmondható, hogy mind a városi, mind a Fejér megye 4-es választókörzet adatai követték az országos adatokat. Kiugrás egyedül a 100-as szavazókörben volt, ahol este hat óráig a névjegyzékben szereplő 548 főből 500 leadta a szavazatát. Dr. Hanák Tamás elmondta, hogy a bizottság ugyan egész nap készenlétbe állt de a sajtótájékoztató időpontjáig semmilyen rendkívüli eseményt nem jeleztek feléjük, intézkedniük nem kellett. A bizottsági elnök megköszönte a bizottság tagjainak, póttagjainak és a szavazatszámlálóknak az egész napos munkáját.

Mezőfalván több mint harminc helyre kopogtatnak be, ahol Gubicza Tibor és felesége is igényelt mobil szavazóládát. Tibi bácsi előtt nem idegen a politikai közéleti szereplés, hiszen több éven keresztül vezette tanácselnökként, majd polgármesterként Pusztaszabolcsot. Ráadásként pedig az első Orbán kormány idején a FIDESZ országgyűlési képviselőjeként szolgálta a körzet településeinek érdekeit. Idős korában most lánya és családja segíti a mindennapi életben, amelyhez még mindig szorosan hozzátartozik a napi politikai tájékozódás és természetesen a szavazáson való részvétel is. - A magyar haza sorsáról van szó, ezért is fontos számunkra a szavazás. Sőt még ennél is többről szól a történet, mert ha az anyaország most a népszavazáson megsemmisül, akkor a nemzetnek is vége. Azoknak a külhoniaknak, akik hozzánk tartoznak és a száz éve sajgó fájdalmas sebeinkkel együtt lüktetnek velünk a Trianoni békének nevezett szerződés után. Most a jelenben a múltból táplálkozva a jövőbe kell nézzünk, és ez a szavazás a jövőért szól! A magyar nemzet megmaradásáról szól, mert ha most vesztünk, akkor mindent vesztünk. Ezután már a halottaink csontvázát hiába rázzuk: Ébredjetek hősök, szellemi nagyságok, mert nyelvünkben meghalunk! Tehát a legfontosabb a nemzet érdekében a jelenben a jövőt építeni! Mindahányan menjünk szavazni, mert ez nagyon fontos! A másik fontos dolog a fiatalságot, az új generációt nevelni és felkészíteni az életre, mert úgy érzem, ezen a téren akadnak még hiányosságok. Sokaknál hiányzik a hit, a belőle fakadó remény. És hol van a szeretet? A család a társadalom alkotó eleme, mint a szervezetünk szervrendszerei. Ennek megőrzéséhez, tovább éltetéséhez is elengedhetetlen, hogy legyen bennünk hit, erkölcs és szeretet. Aki pedig nem így gondolkodnak, vétkeznek az emberiség ellen. Az országgyűlési választással párhuzamosan a népszavazás a részemről ezért is lényeges – mondta a szavazatleadás után a Mezőfalván élő Gubicza Tibor, Pusztaszabolcs címzetes polgármestere, volt országgyűlési képviselő, Fejér megye és Pusztaszabolcs díszpolgára.